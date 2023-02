El sentido mensaje de Marcelo Cañete mientras negocia la fórmula para rescindir su contrato en la U

Marcelo Cañete no lo pasa bien en Universidad de Chile. Poco importa el rendimiento que exhiba en los entrenamientos, o su deseo de seguir defendiendo la camiseta azul. Mauricio Pellegrino, en conjunto con Azul Azul, decidió que el volante no será considerado para la temporada 2023. Además, su cupo de extranjero, le cierra de entrada cualquier tipo de posibilidad en un equipo que no tiene más espacios para foráneos.

El ex 10 azul está angustiado. Su futuro corre contra el tiempo. Este miércoles, a las 23.59 horas, se cierra el libro de pases del mercado chileno. Es por esto, que frente a sus ganas de jugar, el argentino negocia con Azul Azul la fórmula que le permita rescindir su vínculo que lo une a los laicos hasta fines la temporada 2023. “Estamos negociando la rescisión. Esperamos cerrarlo por estos días”, dicen desde el círculo del jugador.

En pleno proceso de negociación, Cañete se manifiesta en las redes sociales. Lo hace a través de su cuenta de Instagram, con un sentido mensaje. “Sé esa persona fuerte, que teniendo todos los motivos para derrumbarse sigue con la frente en alto”

Marcelo Cañete en su cuenta de Instagram.

En Huachipato, en su último club al que fue enviado en condición de préstamo, pasó sin mayor éxito después de sumar 932 minutos en 19 partidos del Torneo Nacional. Su paso por el cuadro acerero estuvo marcado por algunas lesiones que también terminaron por afectarlo en su expedición por la Región del Bío Bío. Además, los 20 mil dólares que recibe como salario es uno de los aspectos que los equipos deben evaluar para contar con sus servicios, monto que pocos pueden asumir.

De hecho, la directiva de los laicos ha intentado ofrecerlo en clubes de la Primera B. Uno de ellos fue Deportes Temuco que terminó rechazando esta opción. También han tratado de ofrecerlo en el extranjero. Central Córdoba apareció como opción, la cual también fue rechazada.

Cañete espera desvincularse lo antes posible de Universidad de Chile. Sabe que no tiene cupo en la U 2023. Y, por lo mismo busca quedarse con el pase en su poder en la previa al cierre del mercado de pases (miércoles, 23.59 horas) para poder negociar con algún club de Primera División, casi al filo. O, de lo contrario, deberá buscar alguna oportunidad en la Primera B.