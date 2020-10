El silbato impasible de Belén

Hace 1 hora

María Belén Carvajal, abriéndose paso entre los jugadores de Copiapó. Foto: Pedro Rodríguez

"No, no me equivoqué". El histórico día de la primera chilena en arbitrar en Primera B se zanjó con siete amonestaciones, dos penales y triunfo visitante.