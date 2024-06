El silencioso trabajo de la U para recuperar la mejor versión de Lucas Assadi

Último minuto del partido. Lucas Assadi, que le había cambiado la cara a la U en su duelo con Everton, marca el gol del triunfo y lo celebra como si fuera el tanto que les diera a los azules un nuevo campeonato.

Y no era para menos. El puentealtino había tenido una muy mala primera rueda (jugó en ocho encuentros y sólo en un fue titular) y estaba muy lejos de transformarse en el elemento diferenciador que prometía cuando se inició el torneo nacional.

De hecho, el volante había retrocedido en la lucha por un puesto en la oncena de Gustavo Álvarez, a tal punto que el técnico argentino no lo citó para el clásico con Universidad Católica y solo lo volvió a incluir en la lista de los convocados para poder modificar su esquema táctico (pasó de un 3-4-3 a un 4-3-2-1) ante Ñublense.

La chance fue muy bien aprovechada por el veinteañero. Ante los chillanejos ingresó desde la banca y protagonizó lo mejores momentos de los estudiantiles. Claro que ese rendimiento no bastó para doblarle la mano al entrenador, quien, si bien celebró la evolución que le había observado, volvió a mandarlo a la banca en la última fecha. “Assadi, en un sistema que habíamos modificado en el partido anterior, debía darnos más volumen de juego, más control, y lo logró”, explicó en la rueda de prensa posterior a la victoria sobre los viñamarinos.

Foto: Photosport

Lo trata como a un hijo

Pero la postura ruda que toma en público, se vuelve paternalista al interior del Centro Deportivo Azul. Álvarez cree que hay que acompañar el proceso de Assadi y así lo dejó claro en marzo de este año. “La mayor parte de mi carrera fue como formador y conozco bastante la evolución y formación de los deportistas y aquí estamos hablando de un jugador 2004, muy joven. Supongo que algunos de ustedes tiene hijos de esa edad y les pregunto como padre, ¿los exigen o los apoyan? ¿Cuál es la respuesta? Lo acompañas. Y yo no siento que con Lucas se haga eso. A él se le exige lo que tiene que ser, pero no como ser, y no se le acompaña”, dijo en aquella oportunidad.

Dichos que refrescó este domingo pasado. “Hay que tener paciencia. Sobre todos los jugadores jóvenes que generan expectativas. No hay que presionarlos. Siempre están en consideración a la espera de su oportunidad y Assadi, al igual que sus compañeros, buscará su chance”, expresó.

Todo combinado con un trabajo disciplinado, donde su oficina técnica juega un rol fundamental, tal como pasó con Felipe Loyola en Huachipato. El jugador acerero había disputado seis minutos hasta uno de los recesos que se vivieron el año pasado y “no tenía lateral para entrenar y llamé a un jugador a la oficina para explicarle que quería usarlo ahí, porque peleaba un lugar como volante en el equipo”, relató el DT.

“En esto de la espera, de la oportunidad, a ese jugador le expliqué cómo jugar de lateral derecho y a los dos meses estaba jugando en la sección nacional como lateral derecho. El jugador es Felipe Loyola”, apuntó.

Lo mismo espera ahora ara Assadi, que este receso y la Copa Chile sirvan para que Lucas despegue de manera definitiva y se transforme en el jugador que todos esperan en La Cisterna. Sobre todo sus compañeros y uno en especial, el capitán Marcelo Díaz.

Las palabras de Marcelo Díaz

Pero si Álvarez pone la rigidez necesaria para que Assadi busque su chance, con constantes visitas a su oficina técnica, Díaz añade la cuota necesaria de cariño que a veces se necesita en el alto rendimiento.

El ex jugador de Racing ha siempre ha sido cercano al mediocampista y no dudó en entregarle la jineta de capitán cuando abandonó el campo de juego en el compromiso ante La Calera. Además, lo aconseja y lo respaldó cuando Assadi sufrió por quedar del choque con los cruzados.

Díaz le repite constantemente que es el gran proyecto que tiene el club y no duda en valorarlo públicamente. “He dicho en reiteradas ocasiones que para mí es el mayor talento que tiene el fútbol chileno. Acompañarlo de alguna forma es lo que nos corresponde a mí y al club”, aseguró en los pasillos del Sausalito.

Este domingo, Díaz celebró la actuación de Assadi. “Me pone muy contento porque hoy entró y cambió el partido, tuvo unas muy buenas intervenciones de juego, resultó siendo fundamental para el triunfo y se le merece. Ese es el Lucas que todos queremos ver”, declaró.