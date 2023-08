El sorpresivo “palo” de Arturo Vidal a Charles Aránguiz: “No pasó esa valla de jugar contra los mejores”

Arturo Vidal enfrenta días complicados después de salir lesionado en el último encuentro del Athletico Paranaense contra Fluminense en el duelo válido por el Brasileirao. Pese a ello, y manteniendo el optimismo, compartió algunos momentos con sus seguidores en su canal de Twitch en el que realizó varios comentarios en relación con el fútbol nacional.

Entre ellos se refirió a la actual situación de Charles Aránguiz que junto al Internacional de Porto Alegre se inscribió en las semifinales de la Copa Libertadores.

Luego de que sus seguidores comenzaran a compararlo con el ex Universidad de Chile, Vidal reconoció que “Charles es extraordinario”.

Claro que después le propinó algunos golpes. “No dio el salto que esperaba. Para mí podía jugar en otro equipo mejor que el Leverkusen, pero no lo hizo. Por eso la gente se va conmigo, con Alexis (Sánchez) o con (Claudio) Bravo”, aseguró.

“Esa es la diferencia. Mi forma de pensar es así. La prensa tiene que hablar de los jugadores que lo han hecho bien. Charles es extraordinario, pero no pasó esa valla de jugar contra los mejores”, agregó.

Para cerrar la discusión indicó que “Yo jugaba bien, hacía goles y salté a la Juventus. Después fui al Bayern Múnich y al Barcelona. Mi carrera fue así (Apuntado hacia arriba), la de Charles llegó al Leverkusen”.

“Le faltaron pasos, pero no sé por qué no se dio. La gente se enoja porque lo comparan conmigo o los demás, pero las comparaciones están en la mesa”, remató Vidal.

Temas diversos

Otro de los tremas que comentó Arturo Vidal e su canal de Twitch tuvo relación con su reciente lesión en la rodilla que pone la preocupación en la Roja de Eduardo Berizzo en la previa del arranque de las Eliminatorias para el Mundial de 2026 contra Uruguay y Colombia.

“Estamos ahí. Vamos a hacer todo lo posible para llegar, así que tengo pura fe”, comentó antes de profundizar en la molestia. “El otro día me volvió un dolor en la rodilla, me complicó. Lo único que espero es recuperarme”.

También dedicó algunas palabras al arribo de Darío Osorio al FC Midtjylland tras la venta del 80% del pase del jugador a cambio de cerca de US$ 6 millones. “Triste noticia. Ojalá le vaya espectacular, que la rompa, pero bueno. Ojalá no vuelva. Osorio, no tienes que volver, aguanta, pero es mala noticia”, expresó.

“Pudo irse al Milan, sonó en Inglaterra, es una locura. No, no. Metía dos goles, pero allá en Dinamarca tienes que hacer 100 goles para que te vean”, profundizó.

Para finalizar, Vidal fue más allá y cuestionó el nivel de la competencia a la que llegará el nacido en Hijuelas: “Ahora quiero ver a los mala clase, que digan que ese negocio lo hicieron bien. Tenía que haberse quedado, madurado mucho más. No entiendo cómo llevan a un jugador talentoso a Dinamarca, que respeto”.