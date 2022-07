El Superclásico sigue en suspenso: recién el lunes se sabrá si se juega en Talca

El duelo más importante del fútbol chileno sigue sin estadio. Universidad de Chile aún no consigue el permiso de las autoridades de la región del Maule, para trasladar el Superclásico a Talca, y por ahora todo sigue en veremos.

O al menos, lo estará hasta el próximo lunes. ¿La razón? Ese día, el Delegado Presidencial de la zona -Humberto Aqueveque. entregará su respuesta oficial, tras recibir el análisis que haga carabineros. “El estadio cumple con los requisitos para albergar un partido de esta naturaleza, pero depende también del informe que vuelva a hacer llegar Azul Azul y la ANFP con los requerimientos pedidos”, sostuvo la autoridad.

Pero esto no dejó muy contento al alcalde de la capital regional, Juan Carlos Díaz, por lo que insistió en que el compromiso se realice en Santiago. “Nosotros creemos que la Región Metropolitana tiene las condiciones. Y si no hay estadio, hoy día en la balanza hay que colocar qué es más importante: un espectáculo deportivo que puede ser muy valioso o la integridad y la seguridad y el orden público en nuestra comuna. En eso no hay que perderse”, enfatizó el edil.

Y si bien la policía piensa contrarrestar los problemas de seguridad con un “servicio robusto, Díaz no está convencido que ese hecho baste para controlar a los barristas del Romántico Viajero. “Esta petición se fundamenta en que no se puede garantizar que no habrá daños a la propiedad pública y privada y a la integridad de nuestros vecinos y vecinas”, agregó.

Consideraciones que pesarán en la determinación que tomará el hombre de confianza del Presidente Gabriel Boric, quien -si se inclina por el apruebo- realizará una nueva cumbre con los involucrados. O sea, volverá a juntarse con ambos clubes, la municipalidad, representantes de la ANFP, funcionarios de Estadio Seguro, la administración del estadio Fiscal, la seremi de deportes y carabineros, para darle el vamos definitivo al partido más importante del fútbol chileno.