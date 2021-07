El supuesto penal ante Aránguiz que sigue causando polémica: ni repeticiones, ni VAR

Aránguiz cae en el área brasileña y todas las miradas se dividen entre el 20, que sigue en el piso, y el arbitro Patricio Lousteau. Pese a los reclamos, el argentino decide no cobrar nada y la jugada continua. Los chilenos siguen insistiendo que revisen el VAR, pero el juez está seguro con su medida. Ni siquiera las cámaras de televisión, pudieron repetir con acierto la jugada del minuto 71. Una que pudo haber cambiado todo y que provocó la ira de jugadores y fanáticos nacionales.

Por eso una vez consumada la eliminación, las redes sociales se coparon de repeticiones del momento. Todos intentaban demostrar el error arbitral que pudo haber sufrido Chile frente a los locales. Las repeticiones muestran toda la jugada. Pulgar asiste a Charles, quien combina con Vargas y tras un rebote, vuelve a tener el balón entre sus pies. Ahí es cuando Casemiro entra en la escena. El mediocampista del Real Madrid sigue por detrás al Principe, quien cae cuando iba a golpear la pelota. Todos reclamaban que el brasileño lo había tocado.

El desenlace ya es conocido y sigue dando vueltas en la cabeza de los chilenos. Lousteau desestima cualquier cobro, y el VAR, conducido por el arbitro uruguayo Andrés Cunha, no muestra la repetición. Algo que si bien no puede dar por confirmado que exista un error arbitral en la jugada, sí causa extrañeza. La decisión de no revisar la jugada, parece por lo bajo arriesgada por parte de los jueces, pensando en la instancia y el minuto del posible contacto.

Los hinchas siguen reclamando en redes, mostrando las imágenes que tanto se negaron en la transmisión final. Unas que de haber sido revisadas pudieron haber cambiado todo. Algo que quedará en polémica, pero nada más. Chile ya está fuera de la Copa y junta rabia. Volverá a ver a Brasil en septiembre.