El uno a uno de Francia: La contundencia de Mbappé y los cambios de Deschamps no alcanzan para salvar la final

El equipo galo tuvo diez minutos notables para igual parcialmente el marcador. La efectividad de Kylian Mbappé y los cambios realizados por el técnico galo redundaron en esa levantada.

Sin embargo, los grandes nombres del cuadro de Les Bleus desaparecieron durante gran parte de los 120 minutos, situación que permitió el triunfo de los argentinos de los penales.

Hugo Lloris

El arquero de los galos tuvo buenas intervenciones en remates de distancia y sacó un remate en el primer palo de Julián Álvarez y sacó una opción clara con los pies. Tuvo dos tapadas notables en el final del partido.

Jules Koundé

Uno de los más bajos en la zaga de Les Bleus. Como lateral derecho tuvo enormes problemas con Di María, que siempre le ganó por habilidad y velocidad. En el segundo tiempo intentó subir un poco más.

Raphäel Varane

Intentó imponer seguridad en una zaga con muchos problemas. Bien en la salida y en el rechazo, pero se vio comprometido con el volumen ofensivo que impuso el cuadro de Lionel Scaloni.

Dayot Upamecano

Impreciso con la pelota. No pudo ser un agente de salida importante. Rechazó de manera imprecisa en el segundo gol argentino, que lo pilla adelantado. En el suplementario tuvo dos cierres notables ante Lautaro Martínez.

Theo Hernández

Tuvo demasiados problemas en la salida y no mostró seguridad en la marca. No pudo ser el agente ofensivo en otros partidos de los galos. No pasó la prueba en la final de Lusail

Aurélien Tchouaméni

Intentó controlar el juego en la mitad de la cancha, pero perdió la mayoría de los duelos individuales. Fue intrascendente en gran parte del duelo, pero logró retomar las acciones en el final de los 90 minutos.

Antoine Griezmann

Se vio muy contenido por los volantes argentinos y no tuvo libertad para distribuir el juego de los galos. En el segundo tiempo se atrevió un poco más, pero ya era tarde para iniciar la reacción.

Adrien Rabiot

Poco aporte en el mediocampo. Vio pasar el balón de largo varias veces, no tuvo control y tampoco fue un agente de salida en gran parte del partido. Apareció en los minutos finales para activar la repuntada parcial.

Ousmane Dembelé

Intrascendente. Nunca se pudo sacudir de la presión de los rivales. Tampoco pudo juntarse con sus compañeros en ofensiva. Encima, cometió el penal sobre Di María para el primer gol. Salió a los 41 minutos.

Olivier Giroud

Se vio muy solo en el centro del ataque. Sucumbió frente a la última línea de los transandinos. Tuvo un cabezazo a los 20 que terminó en una falta cometida por él mismo. Salió a los 42 minutos.

Kylian Mbappé

Tocó la primera pelota poco antes de los 15 minutos. No tuvo control del balón en la punta izquierda y, con la salida de Giroud, tuvo más libertad en ataque. Marcó un golazo en los minutos finales para el 2-2 y el tercero en el 3-3.

Randal Kolo Muani

Ingresó en el final del primer tiempo para darle mayor profundidad en el sector derecho. Lo logró a ratos, pero perdió dos ocasiones claras en el suplementario.

Marcus Thuram

Entró cerca del entretiempo para entregar un poco más de volumen ofensivo a los galos. Buscó por la izquierda y luego se movió por el centro. Fue víctima del penal que convirtió Mbappé.

Eduardo Camavinga

Ingresó a los 71 minutos por Hernández para tener un poco más de control en sector izquierdo de la zaga de los franceses. Fue agente importante en la remontada parcial de los europeos.

Kingsley Coman

Ingresó los minutos finales para tener más control en el mediocampo. Mostró velocidad y seguridad, fabricó la jugada del segundo tanto de los galos, que definió Mbappé.

Youssouf Fofana

Ingresó en el primer tiempo suplementario para entregar mayor vitalidad y resto físico el mediocampo de Les Bleus, pero tuvo muy poco tiempo para plasmarlo.

Ibrahima Konaté

Ingresó en los minutos finales del suplementario, tras la lesión de Varane. Tocó pocas veces la pelota, pero logró un tiro de esquina clave.