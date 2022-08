El US Open no tendrá al antivacunas Novak Djokovic: “Esta vez no podré viajar a Nueva York”

Novak Djokovic no estará en la próxima edición del US Open. Es el propio tenista serbio quien lo comunica. “Lamentablemente, esta vez no podré viajar a Nueva York para el US Open”, escribe en su cuenta en Twitter, dando cuenta de la determinación, que obedece a un problema conocido: su persistencia en la idea de no vacunarse contra el Covid-19. El deportista, quien ocupa el sexto casillero en el ranking de la ATP, agradece, también, el apoyo que ha recibido en los últimos días. “Gracias #NoleFam por sus mensajes de amor y apoyo. ¡Buena suerte a mis compañeros jugadores! Me mantendré en buena forma y con un espíritu positivo y esperaré la oportunidad de competir nuevamente. ¡Hasta pronto, mundo del tenis!”, plantea, en la sentida declaración.

Este jueves, el torneo había publicado la lista de los jugadores que participarán en el evento, sin Nole entre los mencionados. La señal era ya bastante decidora respecto de su posible ausencia, pero faltaba la confirmación, que el propio jugador se encargó de realizar. El torneo estadounidense es el segundo major de la temporada que le niega el acceso. Djokovic no había podido disputar el Abierto de Australia. En Oceanía, de hecho, vivió 11 días de convulsión, que incluyeron una detención y disputas en los tribunales, precisamente porque las autoridades le cancelaron el visado que habría permitido su permanencia.

Djokovic, en la final del US Open del año pasado. (Foto: AP)

Críticas

El europeo había sido cuestionado por la decisión de no bajarse del torneo, pese a que era evidente que, por las exigencias sanitarias al respecto, no iba a poder disputarlo, lo que, evidentemente, genera trastornos en la configuración del cuadro principal, que tendrá a dos chilenos, Christian Garin y Alejandro Tabilo, y podría sumar a un tercero: Nicolás Jarry. El capitalino está disputando las rondas clasificatorias.

Liam Broady, tenista británico que también disputa la clasificación, fue especialmente enfático respecto de la demora en la resolución del caso Djokovic, pues estima que le genera perjuicios evidentes. “Debería haber una regla contra los abandonos tardíos en los Grand Slam cuando sabes que no vas a jugar. Es verdaderamente duro que el cabeza de serie número 1 en las previas de un Grand Slam vea a jugadores que sabe que no van a jugar en la lista del cuadro principal y que, aún así, tenga que pasar la previa”, disparó.

Broady aprovechó para responderles a los críticos que se ha generado a partir de sus quejas. “Creo que es una locura que la respuesta de la gente sea: ‘sube de ranking’. ¿Cuando la persona que parte como primer favorito en la previa es el que tiene el ranking más alto pero un ‘lucky loser’ con cualquier ranking podría tomar la plaza de ese abandono? ¿Dónde está vuestra lógica, gente?”, planteó.