Alejandro Tabilo vuelve al circuito luego de dos meses con una trabajada victoria en el ATP 250 de Winston-Salem

Después de casi dos meses de inactividad, Alejandro Tabilo (72º ATP) volvió a competir en un ATP 250. Lo hizo en Winston-Salem, donde el sorteo lo emparejó con el lucky loser japonés Shintaro Mochizuki (368º), una de las promesas del tenis asiático y exnúmero uno del mundo en juniors. Sin embargo, el partido no fue uno de los más lucidos, principalmente por el poco rodaje del chileno y las imprecisiones del nipón. Más allá de eso, el zurdo logró salir de un comienzo adverso para imponerse por 4-6, 6-2 y 6-4.

Además del resultado, lo más positivo del encuentro fue apreciar la recuperación total del nacido en Toronto, después del edema grado tres en el húmero izquierdo que lo marginó de Roland Garros y que lo hizo jugar diezmado la gira de pasto, razón por la que decidió parar durante todo julio y gran parte de agosto para recuperarse totalmente y enfrentar la parte final de la temporada.

En cuanto al juego, Tabilo se vio bastante errático con su servicio, sobre todo en el primer set, en el que tuvo demasiados problemas para conservarlo. De hecho, la primera manga fue un festival de quiebres por lado y lado, siendo Mochizuki el más efectivo a la hora de conservarlo, lo que le permitió quedarse con el parcial sin hacer mucho.

Con el correr del compromiso, Tabilo logró encontrarse un poco más con su juego, lo que le permitió imponer su categoría rápidamente. Dos quiebres consecutivos, en el cuarto y sexto juego, lo llegaron a poner 5-1. No obstante, no pudo cerrarlo de inmediato con su saque y el japonés descontó. Pero su rival no alcanzó a ilusionarse, porque el número uno del país volvió a romperle nuevamente y selló la manga tras una cómodo smash que el asiático dejó en la red.

El envión del segundo set le permitió al pupilo de Guillermo Gómez empezar de gran forma el último capítulo del encuentro. Se puso 2-0, con un quiebre en el segundo game, pero nuevamente no logró ratificar la diferencia con su saque y otra vez todo se emparejó.

El devenir de la tercera manga se mantuvo bastante parejo hasta que el chileno puso por delante la jerarquía en el décimo juego. Ahí, Mochizuki debía conservar el servicio para seguir con vida en el partido, pero Tabilo lo presionó de excelente forma, consiguiendo el ansiado quiebre y el pase a la segunda ronda tras dos horas y 10 minutos. Su próximo rival será el italiano Lorenzo Sonego (63º), quien quedó libre en la primera fase.

Jarry tiene rival en el US Open

Este martes, a las 17.00, Nicolás Jarry (120º ATP) disputará su primer partido en las clasificaciones del Abierto de Estados Unidos. Su rival será el argentino Facundo Díaz Acosta (228º). Ambos se han enfrentado en dos ocasiones, con sendos triunfos del chileno en tres sets. El más reciente, en el Challenger de Luedenscheid, Alemania.

De ganar, el tenista nacional se enfrentará al ganador del duelo entre el transandino Juan Bautista Torres (237º) y el estadounidense Bjorn Fratangelo (216º).