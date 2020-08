El verdugo de Vidal: Retrato de Ronald Koeman, el hombre de la limpieza del Barça

El 8-2 del Bayern Múnich fue una puñalada en el alma del Barcelona. Fue la última palada a lo que quedaba de ese equipo que enamoró al mundo con el fútbol total que pregonaba. De eso hay poco y nada. La necesidad de una nueva etapa en Can Barça hizo que rápidamente se tomaran decisiones. Uno de los perjudicados es Arturo Vidal, quien tiene la puerta abierta para marcharse de la tienda culé, así como Suárez, Rakitic y Umtiti. Quien tomó esta determinación es el nuevo entrenador del Barcelona, alguien que tiene una espalda gigantesca para hacer y deshacer en pos de mejorar el anémico andar del equipo. Se trata de Ronald Koeman (57).

El miércoles 19 de agosto no es un día cualquiera para el exfutbolista holandés. Volvió a su casa. “Estaba escrito que algún día dirigirías al Barça. Te agradezco el reto que tomas porque no son momentos fáciles”, dijo el presidente Josep María Bartomeu, al presentarlo. Koeman toma un fierro caliente, cambiando su buen pasar en la selección de Holanda (que preparaba la Eurocopa, postergada por la pandemia). “Hoy es un día para estar feliz, para estar orgulloso. El Barça es mi casa, es un reto, no es algo fácil estar en Barcelona porque exige siempre al máximo y así me gusta”, manifestó en su alocución inicial. Firmó hasta el 30 de junio de 2022.

El retorno de un mito se da en un contexto complejo, casi como una refundación. Parte fundamental de su carrera como futbolista se da en el Barcelona. En el verano europeo de 1989 ficha por el equipo y con el tiempo se transformó en uno de los capitanes. Ayudó a una de las etapas más exitosas del Barça, el denominado Dream Team de Johan Cruyff, junto a Bakero, Zubizarreta, Stoichkov, Laudrup o Romário. Entre 1989 y 1995, Koeman jugó 350 partidos, anotó 106 goles y obtuvo 10 títulos. Pero ningún partido se puede igualar a lo que significa todavía para los corazones azulgrana el del 20 de mayo de 1992. En el antiguo Wembley, fue la final de la Copa de Europa ante la Sampdoria. Un golazo de Koeman, en el minuto 111, le dio al club culé su primer título continental, lo que sería la actual Champions. Para muchos es el gol más importante en la historia de la institución.

En 1999 comenzó su carrera como jefe técnico. Estuvo en el Ajax, en el Benfica y en el PSV, donde también brilló como futbolista, antes de volver a España, en particular al Valencia. El 31 de octubre de 2007, Koeman se convirtió en entrenador del equipo ché. No hay un grato recuerdo de su estadía en la institución porque provocó un remezón. Teniendo como objeto hacer modificaciones radicales, apartó del plantel el mismo día a tres referentes: Santiago Cañizares, David Albelda y Miguel Ángel Angulo. Prefirió dar tiraje a futbolistas jóvenes, como Juan Mata. Además, mandó a construir un muro en la ciudad deportiva, para aumentar la privacidad. Aunque ganó una Copa del Rey, su paso en Valencia no fue bueno. Los hinchas estuvieron en su contra, ya fuera por sacrificar a los veteranos como por los malos resultados. El club luchó por la permanencia. Finalmente, en abril de 2008 fue destituido.

Precisamente, la limpieza que hizo en el Valencia es la que quieren que repita en Barcelona. “El plan básico es buscar lo mejor para el club. Si hay que tomar decisiones, hay que tomar decisiones. Vamos a trabajar porque todo ha ido tan rápido. No me gusta decir nombres por respeto a los jugadores. Hay que tener equilibrio entre jóvenes y experimentados que te den intensidad”, declaró el DT durante su presentación. Luego de algunos días, las decisiones comenzaron y la lista negra está corriendo.

El barrido de camarín que tiene Koeman como misión es también para aligerar la alta carga salarial del equipo. Durante la era Bartomeu, el Barcelona ha gastado cantidades siderales en la compra de jugadores que finalmente, por una u otra razón, se van. En las últimas seis temporadas (de la 2014-2015 a la 2019-2020) el Barça gastó 1.128 millones de euros en jugadores. Muchos se fueron, tales como Coutinho (145 millones, el fichaje más caro de la historia culé, y que debe volver de su cesión al Bayern), Malcom (40), Paulinho (40), André Gomes (37), Arda Turan (34), Arthur (31), Paco Alcácer (30) y Yerry Mina (11,8).

Dentro de lo que se puede prever, uno que tendrá un papel protagónico en el nuevo Barcelona será Frenkie de Jong, a quien Koeman lo conoce de la selección neerlandesa. Eso, mientras se aguarda por las definiciones del caso Messi, que tiene en vilo a todo el barcelonismo tras declararle a su nuevo jefe que se ve más fuera que dentro del club. El técnico ayer le dijo a Busquets que quiere que siga, pero le anunció que tendrá un papel menos relevante que últimamente. También le dijo a Piqué que cuenta con él. Distinta suerte que la corrida por Arturo Vidal. Koeman quedará ya siempre como su verdugo, el hombre que lo sacó del Barcelona.