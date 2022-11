En Cobreloa arremeten contra el “injusto” sistema de campeonato de la B: “Sacamos mucha diferencia con el tercero”

Emiliano Astorga, director técnico de Cobreloa. Foto: Camilo Alfaro/AgenciaUno

Emiliano Astorga asegura que, luego de sacarle 16 puntos de ventaja a Copiapó, nunca imaginó la goleada que sufrieron en la final. Además, su continuidad en la institución de Calama quedó en incógnita: “Si los directivos no quieren que siga, habrá que verlo. Me queda un año de contrato, pero no sé que esperan ellos de nosotros”, dijo al respecto.