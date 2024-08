Emuló a Maradona y desató la furia en el país: el argentino que le gritó un gol a la Albiceleste jugando por Alemania

Gonzalo Peillat tiene su nombre escrito en la historia del hockey césped argentino, pero en París 2024 se encargó de eliminar a los Leones. Fue clave al marcar en el ajustado triunfo de Alemania, su nueva selección. Celebró con entusiasmo, algo que no gustó del otro lado de la cordillera.

El nacionalizado teutón gritó eufóricamente e hizo el avioncito. Los Leones, casi en su totalidad, arremetieron en su contra. Comenzaron a llamarlo traidor y vendepatria, entre otras cosas. Al contrario del fútbol, en el hockey sí está permitido representar a una selección cuando ya jugaste por otra. Esto fue lo que hizo el exjugador transandino.

Vistió la camiseta argentina entre 2011 y 2019, y fue parte de una generación histórica de los Leones. Era apodado como el “rey del córner corto”, vía en la que llegan amplia cantidad de anotaciones en el deporte y en la que Peillat es especialista. De hecho, así fue como le marcó a Argentina.

Con la selección sudamericana anotó 176 goles en 153 partidos y fue campeón olímpico. Obtuvo la medalla de oro en Río de Janeiro 2016, en un equipo que no se caracteriza por tener el mismo éxito a nivel mundial que tiene su par femenino. También fue tercero en la Copa del Mundo de 2014 y oro en los Panamericanos de Toronto 2015, entre otros títulos.

Peillat festejando el gol ante los Leones. Foto: REUTERS/Anushree Fadnavis.

Los motivos de su renuncia y posterior nacionalización

Peillat tuvo graves diferencias con su entrenador, Carlos Retegui, y la federación. Decidió dar un paso al costado tras la designación del estratega como head coach. La crítica era porque el padre del futbolista Mateo Retegui había decidido decidarse al fútbol y ya estaba trabajando con Carlos Tévez, pero poco tiempo después volvió al hockey.

“Sin saber si esto estuvo planeado o fue el resultado de un manejo político, Retegui sin ninguna explicación vuelve con una doble función, la cual demanda mucho más trabajo, energía y tiempo. Motivo por el cual él había renunciado al mismo cargo cinco semanas atrás”, señaló, en ese entonces, a través de una carta.

“Nuestro paso al costado (también había renunciado Agustín Mazzilli, quien integró el plantel de Los Leones en París) es porque nos traicionaron, nos mintieron en la cara, nos faltaron el respeto y nos dejaron expuestos ante una situación inmanejable”, añadió.

Esto ocurrió en 2019. Unos años antes había llegado a la Bundesliga para sumarse al Mannheimer. Tras dos años sin jugar por los Leones, en Alemania le manifestaron la intención de nacionalizarlo. Le costó un año decidir, hasta que en 2022 le entregaron su pasaporte. Un año más tarde se convirtió en campeón del mundo con los teutones.

La controversia y las reacciones

En Argentina se desató la polémica. En pleno partido, Thomas Habif, su cuñado, que también milita en el hockey alemán, publicó en Instagram una foto con vistiendo los colores albicelestes: “La camiseta más linda”, consignó. “Mitad de familia para un lado y mitad para el otro, pero son cosas que desde el primer momento supe que iban a ser así”, aseguró tras el partido.

En tanto, Sergio Vigil sufrió por el tanto del bonaerense. “Relato durísimo, tengo un nudo en la garganta”, se quebró el extécnico de las Diablas. “Después de gritar tantos goles de Gonza y ahora verlo con el gol alemán. No puedo decir más nada, tengo un nudo en la garganta”, sentenció Cachito, notoriamente afligido, en la transmisión de Claro Sports.

La molestia en Argentina se debió principalmente a la forma en que Peillat celebró el gol. Él, sin embargo, no tuvo problemas y recordó a Diego Armando Maradona: “Al final es mi vida, al que le guste bien y al que no le guste, sorry. Como dijo Maradona, que la sigan chupando”, indicó

“Argentina es un país bastante futbolero y creo que lo relacionan todo por ese lado. Si tengo que decir algo, es que se hubieran puesto del mismo lado cuando sabían que todas las cosas estaban mal. Y no lo hicieron. Hoy, a la gente que está sentada en el sillón de su casa, criticando lo que uno obtuvo, ¿qué le voy a decir? Hagan lo mejor para el país y sigan para adelante. Cada uno es dueño de su vida y puede tomar la decisión que quiere. Yo en el momento que representé a Argentina lo hice de la mejor manera. Una medalla olímpica creo que poca gente en Argentina lo consiguió, y hoy que te digan las cosas que te dicen, la verdad que me hace pensar qué buena decisión tomé”, señaló.