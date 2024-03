En Inglaterra tampoco le entienden: la prensa británica se ensaña con Ben Brereton en su regreso al Sheffield United

Ben Brereton retornó a las canchas tras cuatro encuentros fuera: tres por lesión y un duelo donde solo fue al banco de suplentes. El oriundo de Stoke-on-Trent volvió a ser titular con el Sheffield United en el magro empate ante el Bournemouth, por 2-2.

Los Blades dejaron pasar una inmejorable oportunidad de sumar de tres y se debieron conformar con la igualdad. Vencían por dos tantos, sin embargo, los locales lograron equiparar las acciones en el segundo minuto de descuento. Un resultado que complica aún más al colista de la Premier League, que se encuentra a diez unidades de la salvación.

A pesar de que su regreso, el chileno no logró convencer. El técnico Chris Widler le dio la confianza y el ariete tuvo un buen inicio. Se mostró movedizo, activo con la pelota y fue clave en las transiciones rápidas de su escuadra. No obstante, en esos mismos pasajes desaprovechó una clara chance para anotar, algo que fue remarcado por el medio inglés The Star.

“Volvió al equipo tras su reciente ausencia por lesión y tuvo una oportunidad de oro para marcar un gol en los primeros minutos, cuando recibió un pase de gol, pero disparó a Neto (guardameta del Bournemouth) en lugar de superarle”, consignó el medio, que continuó con sus críticas.

“El tipo de ocasión que un delantero clínico debería haber aprovechado y marcó la pauta de una actuación con altibajos, en la que se vio le vio alejarse del balón en otras ocasiones y, en una de ellas, no pudo mover un pie en absoluto antes de que la oportunidad se esfumara”, complementaron. El sitio inglés evaluó la participación de Brereton con una nota de cinco sobre diez.

Sin dudas, un complejo panorama para el equipo del chileno, que pasa por un momento marcado por su ausencia en la nómina de la Roja para los duelos amistosos ante Albania y Francia. En ese sentido, Ricardo Gareca explicó los motivos por los que decidió no convocarlo: “Hablé con Brereton y le pedí que aprendiera a hablar español si quiere estar acá. Nos llamó la atención que no habla bien y es importante para la convivencia y el día a día”, señaló en la conferencia de prensa donde entregó el listado.