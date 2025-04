“En otros países cuidan a los equipos que juegan Champions, en España no”: La dura crítica del DT de Barcelona Hansi Flick

En el seno del Barcelona no todo puede ser alegría. El equipo está puntero en la liga española y es uno de los cuatro semifinalistas de la Champions League. Sin embargo, el apretado calendario ha sido uno de los temas de preocupación para el cuerpo técnico culé.

Así quedó claro tras los fuertes cuestionamientos realizados por el primer entrenador de los catalanes, el alemán Hansi Flick. El profesional lanzó una dura crítica a la organización de LaLiga después del cambio de horario de su partido en Valladolid, el que se jugará el sábado 3 de mayo, a las 21:00 horas de España.

Encuentro que está fijado en la previa del partido de vuelta de la semifinal de la Champions, el cual está programado para el martes 6 de mayo en el estadio Giuseppe Meazza de Milán, en la jornada nocturna.

“¡Lo han vuelto a hacer! Otra vez en Milán volverá a suceder”, advirtió el teutón en referencia al precedente que ocurrió en el duelo entre el Leganés y el Barça, el cual se jugó en la noche del sábado anterior al enfrentamiento del martes pasado en Dortmund, frente al Borussia, que permitió un mínimo descanso a los jugadores culé.

“Llegaremos muy tarde, a las cuatro de la madrugada. No lo he visto en ningún sitio, solamente en la Liga española. Los tipos que son responsables de esto no quieren discutir por eso, pero eso no es bueno”, lanzó el germano en duros términos.

En la misma línea, Flick insistió que los requerimientos del club no han sido escuchados, en desmedro de la salud de sus jugadores, quienes bien podrían disputar sus partidos más temprano.

“Volverá a suceder y la gente que pone horarios no quiere hablar de esto. No es una excusa, pero me parece un chiste. ¿Por qué no nos pueden poner un partido fuera a las cuatro o las seis, como cuando jugamos en casa?”, lanzó en duros términos el DT germano.

Asimismo, el exentrenador del Bayern de Múnich agregó que “no tengo palabras para la persona que decide eso. No tiene idea de lo que significa para los jugadores poder descansar más”.

Situación insólita

Barcelona es el único cuadro español entre los cuatro mejores de Europa y deberá medirse en duelos de ida ante los lombardos, entre el 30 de abril en la Ciudad Condal y el ya mencionado duelo en Italia.

Precisamente, la importancia de logro de su equipo fue uno de los argumentos de Flick para emplazara a las autoridades de la llamada Liga de las Estrellas.

“Lo importante es que estamos en la semifinal y otros equipos no. Es bueno para la liga española, ya que, por ejemplo, habrá un quinto equipo español en Champions League. En otros países cuidan a los equipos equipos que juegan Champions, en España no”, dijo el alemán.

