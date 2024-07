¿En qué posición quedó Tomás Barrios? La ATP oficializa la notable alza del chileno

Este lunes la ATP oficializó el ascenso de Tomás Barrios en el ranking de tenistas profesionales. El chileno después de haber pasado un largo periodo lesionado que le significó caer en la clasificación mundial, de a poco vuelve a retomar el camino y lo ha hecho de buena manera.

Hace algunos días había alcanzado la final del Challenger de Trieste y el domingo se consagró en Amersfoort, Países Bajos, después de superar en la final al ruso Alexey Zakharov por 6-2 y 6-1.

Este triunfo le significó quedarse con los puntos suficientes para tener un alza en el ranking de 44 posiciones, pasando del 207° al 163°lugar del escalafón.

Este resultado le permitirá al chileno a afrontar con mayor tranquilidad lo que queda de la temporada, siempre teniendo en mente el objetivo de retornar lo antes posible al grupo de los cien mejores, tal como lo hizo a principios de año, llegando a ocupar el puesto 93°.

Ahora, su trabajo deberá enfocarse en los Juegos Olímpicos de París 2024 que arrancan oficialmente este viernes con la ceremonia de inauguración. Esta será la segunda vez que competirá en unos Juegos y en esta ocasión la arcilla de las canchas de Roland Garros lo recibirán.

Allí jugará el singles, mientras que Alejandro Tabilo y Nicolás Jarry lo harán tanto en individuales como en dobles. El inicio de esta competencia está contemplado para el sábado 27 de julio.

Por otro lado, Alejandro Tabilo continúa siendo la primera raqueta nacional pese a la caída de una posición, por lo que ahora marcha en el puesto 21°. Lo mismo ocurrió con Nicolás Jarry, quien pasó del 23 al 24° lugar. Christian Garin, en tanto, se mantuvo 106°.

La decepción de Garin

Hace algunos días Christian Garin había manifestado su pesar por no haber conseguido la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024, en especial por haberse bajado en su oportunidad cuando había obtenido un cupo en Tokio 2020.

“Es muy duro. Era un objetivo importante que tenía, no te voy a mentir. Estuve muy decepcionado y lo sigo estando. La he pasado muy mal porque quería estar sí o sí. Así es el deporte. He tenido momentos difíciles con el físico y bajones de ánimo por no poder competir como quiero, y obviamente eso trae consecuencias, como no estar en París. Intento seguir adelante, seguir trabajando”, señaló en diálogo con Clay.

También habló sobre su pesar por haberse bajado de Tokio 2020. “Tokio fue difícil, siento que ahora que pasó el tiempo me arrepiento de no haber ido. Pero era un momento muy difícil, la gente que me conoce sabe que me costaba mucho viajar, todos los días tests de Covid… no me sentía bien. Estaba con Franco (Davín) en ese momento y me decía que no me veía bien de energía. Fue un torneo difícil, se bajó más de la mitad del cuadro”, recordó.

“Obviamente era en plena pandemia. Fueron muchas las razones. También me había dado Covid, había que hacerse pruebas todos los días una semana antes de viajar y me salté uno porque se me olvidó, pasaron muchas cosas. Ahora me arrepiento de no haber ido, pero uno comete errores. El tenista tiene que tomar muchas decisiones y algunas salen mal. Me arrepiento, pero tampoco me jode tanto. Asumo las consecuencias y sigo adelante”, complementó.

De todas maneras el sueño olímpico no ha desaparecido de la cabeza de Garin. De hecho, ha puesto su próximo objetivo en Los Angeles 2028. “Sí, eso espero. Voy a tener 32 años. Espero jugar”.

El top 5 de chilenos en el ranking ATP