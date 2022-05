“Eres un mitómano y mala persona”: María Teresa Matus, exesposa de Vidal, se lanza contra primo del Rey acusado de administración desleal

No han sido días fáciles para la familia y cercanos a Arturo Vidal. Esto producto de la querella que el jugador del Inter de Milán puso en contra de su primo y asesor más cercano Carlos Albornoz Pardo, quien era encargado de manejarle parte de los negocios en Chile y que, según la defensa del Rey, los daños a su patrimonio serían por US$ 5 millones. Ante esta situación, María Teresa Matus, expareja de Vidal, salió en defensa del futbolista y se lanzó con todo en contra de Albornoz.

Mediante una historia de Instagram en la que se apreciaba de fondo una nota de La Tercera en la que el primo del futbolista hacía sus descargos ante las acusaciones, Matus aprovechó para tomar parte en el conflicto: “¿Daño a nuestra familia? Tú Carlos Albornoz hiciste demasiado daño durante años”, comenzó escribiendo.

Luego, agregó: “Nunca pensaste en Arturo, en sus hijos, madre y hermanos. Eres un mitómano y mala persona. Tarde o temprano tenías que caer”.

Por último, María Teresa Matus cerró con unas palabras en las que deja ver un antiguo conflicto que hubo con Albornoz, el que no había sido resulto: “Aún recuerdo con mucha rabia lo que me hiciste a mí y jamás hice nada. Ahora y te veo y digo ‘te llegó el karma’. Yo nunca te tuve miedo”.

La mencionada historia de Instagram de María Teresa Matus

Esta no fue la primera muestra de apoyo de la expareja. Días antes, Matus ya había manifestado algunas muestras de apoyo al jugador por este duro conflicto familiar. A través de la misma red social había escrito: “El tiempo pone todo en su lugar. Tarde o temprano todo saldrá a la luz. Creo y confío en la verdad, y el karma existe”.

Esta mañana, además, el hermano de Arturo Vidal, Sandrino, también se refirió en fuertes términos a Carlos Albornoz: “Ladrón, sinvergüenza y mentiroso”, aseveró al ver por televisión una entrevista en que el querellado entregaba su versión de los hechos. “No mucha gente se atreve decirle que no a Arturo y a veces me tocaba hacerlo. Y esta cuestión, con todo su círculo te lo podrán decir, a veces las relaciones con Arturo se enfrían temporalmente”, fue parte de lo que expresó Albornoz para defenderse de las acusaciones.