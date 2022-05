Carlos Albornoz, primo querellado por Arturo Vidal: “Me preocupa que salgamos del control del club y que en dos o tres años Arturo no tenga gimnasio, club ni patrimonio”

“De la noche a la mañana, de un día para otro, Arturo me acusó que yo le había robado dinero, me dijo que todo el mundo le había robado dinero y ahora todo ha sido a través de los abogados”.

La trama entre Arturo Vidal y su primo Carlos Albornoz continúa. Hace algunos días la Unidad de Investigación La Tercera destapó la historia que hoy remece al círculo íntimo del goleador de La Roja y jugador del Inter de Milán. Esto por la querella que el jugador presentó en contra de Albornoz, quien por casi una década fue su hombre de confianza para sus inversiones en Chile, donde lo acusa de realizar, sin su conocimiento, traspasos de propiedades, la mala gestión del club Chicureo y de millonarios pedidos de créditos donde el futbolista figura como aval, por un monto que, como mínimo, se empinaría a más de $4.300 millones, es decir, cinco millones de dólares.

“Sé que Arturo, por sí mismo, no es capaz de hacer este daño a nuestra familia”, fueron las primeras reacciones que a través de una declaración de cuatro puntos el primo del futbolista entregó a La Tercera una vez revelados lo hechos.

Pero ahora Albornoz fue con todo y habló largo y tendido de la querella y entregó -con varios detalles- su versión de la historia. Es así, como en diálogo con el matinal Contigo en La Mañana de CHV el primo de Vidal explicó cómo funciona el club Chicureo, su rol en él y despejó la duda de su ganancia en dicho negocio.

“Yo me sorprendí por la querella, porque podíamos tener diferencias en cómo se administra... Siempre Arturo es muy presente en todos los negocios, en todos los proyectos en los que él está y siempre hay tensiones. Uno busca el orden y siempre, para todo el que tenga experiencia en negocios familiares, sabe que los dueños, cuando son familia, te desordenan la contabilidad, te desordenan las contabilidades. Entonces, siempre había tensiones, no mucha gente se atreve decirle que no a Arturo y a veces me tocaba hacerlo. Y esta cuestión, con todo su círculo te lo podrán decir, a veces las relaciones con Arturo se enfrían temporalmente, tu puedes estar una semana sin hablar con él o puede que esté dos semanas sin que te conteste el teléfono. Pero de ahí a judicializar...Porque para que a todo el mundo le quede claro, esto está presentado en la justicia, pero aquí no se han presentado antecedentes”, comenzó diciendo el querellado primo.

Actualmente, de hecho, la relación entre él y el jugador de fútbol es nula, ya que, según contó, desde hace más de mes y medio el diálogo entre ambos se hace vía legal.

“A mí hace un mes y medio que no me dejan hablar con Arturo y aquí llegó un abogado y todo lo que yo hablo con Arturo tiene que ser con un abogado. Y de ahí en adelante ya todo le tengo que mandar por un correo a un abogado, entonces de ahí yo tuve que hablar con abogados y hoy se entienden con abogados. Yo, de la noche a la mañana, de un día para otro, Arturo me acusó que yo le había robado dinero, me dijo que todo el mundo le había robado dinero y ahora todo ha sido a través de los abogados. Ni siquiera me he podido juntarme a presentarle los documentos que están ahí y que van a explicar todo muy claramente. Si esto cualquier que entienda de UF, Tasas de Interés, Créditos Hipotecarios, lo va a entender en una tarde. Esto es muy simple”, explicó.

Albornoz aseguró, además, que él quiere el bien del exjugador de la Juventus y del Bayern y que está preocupado de que pueda tener patrimonio en el futuro, para cuando se retire del fútbol tenga cómo mantenerse.

“Yo lo que más quiero es que Arturo se de cuenta que seguimos siendo un círculo de protección para él. Yo no guardo ningún rencor contra Arturo. Lo único que me preocupa es que nosotros salgamos del control del club y que en dos o tres años más Arturo no tenga gimnasio, club ni patrimonio. Eso es lo que me preocupa. Estoy dispuesto a sentarme con quien sea y a mostrarle los números que sea y demostrarle que mi lealtad con Arturo es irrestricta. Y la seguiré defendiendo esa lealtad que tengo con Arturo”, aseguró.

La entrevista de Albornoz tuvo rápida reacción desde el entorno de Vidal en redes sociales. Ya que su hermano, Sandrino Vidal, explotó contra su tío a través de Instagram con una imagen en televisión de su familiar. “Ladrón, sinvergüenza y mentiroso”, escribió.

Club Chicureo

En el matinal, Albornoz explicó su rol en la adquisición y mantención del club Chicureo, donde se le cuestiona un mal manejo y de una serie de deudas y querellas laborales.

“Este proyecto desde un comienzo lo trabajamos con Arturo en partes iguales. Desde un comienzo yo le ofrecí este proyecto, lo conversamos los tres y siempre...primero empezamos los dos con Arturo, buscamos a otra gente y después el mismo Arturo pide que invitemos a Víctor. Víctor es la persona de nosotros tres que más experiencia empresarial tiene y tenía en ese momento”, comenzó diciendo sobre este punto.

Sobre los cuestionados presuntos traspasos de acciones del club Chicureo, agregó que “la evolución de cómo se hizo legalmente este tema de los traspasos hay que hablarlos con los abogados, porque ellos son los que estructuran la escritura, ellos te dicen ‘mira, en vez de una limitada vamos a una SPA y de ahí se hacen los traspasos de acciones’, pero eso está todo en regla”.

Y sostuvo que “eso tendríamos que ver si es idea de Arturo o de otra gente...De la gente que escribe la querella, a ellos nunca los he visto al lado de Arturo, no sé quienes son. No sé quién idea esta querella. Y ustedes se van a dar cuenta que lo que ahí aparece tiene muchas imprecisiones”.

“Yo creo que en estos momentos no quiere hablar conmigo, pero también a mí se me notificó y yo he seguido las instrucciones de los abogados, que en el fondo las conversaciones sean a través de abogados”, aseguró sobre el hecho de que no pueda entablar diálogo con el futbolista.

En ese sentido, afirmó que él no gana sueldo por el club Chicureo y descartó que Vidal le de dinero por sus funciones. “Arturo nunca me ha pagado un sueldo. Aquí se dijo que a mí en mis trabajos me pagaban 8 millones de pesos. Mi sueldo, soy una persona que tiene un magister en Negocios, un doctorado en EE.UU., que hablo inglés, etc. Mi sueldo, en todos los trabajos ha sido en torno a los 4 millones de pesos. Yo nunca he trabajado para Arturo. Con Arturo somos socios. Yo nunca he sido empleado de Arturo”, dijo.

Albornoz explicó, además, que “somos directores, pero no hay dieta directorio. Que a todo el mundo le quede claro una cosa, el club al ser un activo, que lo compramos con plata del banco, esto es como comprarse un departamento 100% con hipotecario. Esto lo compramos, dimos el 20% de pie, la mitad la pone Arturo y la mitad nosotros. Y el resto es todo crédito hipotecario”.

Según el primo del futbolista “el negocio no genera flujo, porque son cuotas muy altas. Pero para que lo expliquemos, yo si gano patrimonio, pero no sueldo”.

“Aquí hay un negocio que está cumpliendo sus metas de venta, que está funcionando perfectamente. La querella le saca fotos a los basureros que tenemos en el club, no le saca foto a las máquinas que tenemos”, complementó y fue enfático en asegurar que “Arturo no ha puesto plata en el club”.

Asimismo, Albornoz cuestionó la calidad de la acción judicial en su contra: “(Es) Una querella que tiene hasta faltas de ortografía, la van a desarmar en dos segundos”.

“Arturo con sus platas y sus negocios siempre ha sido muy hermético, yo puntualmente soy socio en este negocio que es un gimnasio. El negocio anda bien y si círculo no lo asesora bien, Arturo va a perder el único activo que le puede generar flujos para el futuro y eso es lamentable”, afirmó el querellado.

Albornoz aseguró en el citado matinal que “el club lo que gana lo gana en patrimonio, no en flujo. El club no le alcanza el flujo que tiene para cubrir todas las necesidades que tiene un edificio de 2.500 metros cuadrados, con piscina temperada y calderas, etc. No es que haya flujo, no es que tiene plata a fin de mes el Club Chicureo. El club tiene que ir a pagar 38 millones de pesos y entonces tu debes 38 millones menos en el banco. Pero no es que quede dinero al final del día”.

En ese sentido, volvió a reiterar que no se han realizado traspasos de propiedades a su nombre: “Nada ha sido traspasado a mi nombre ni al nombre de nadie, yo tengo una pura propiedad y esa es la propiedad por la que pedí un crédito, se hizo estudio de título con el banco y la pagué. Es lo único que tengo. Aquí no me ha traspasado ninguna propiedad. Me imagino que ellos tienen muchas cosas que alguien les dice, no sé quién se los dice”.

“Estoy dispuesto a sentarme con quien sea y a mostrarle los números que sea y demostrarle que mi lealtad con Arturo es irrestricta. Y la seguiré defendiendo esa lealtad que tengo con Arturo”, cerró.

