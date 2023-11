“Es una gran oportunidad para que vivan en primera persona lo que es un torneo WTA”: el tenis femenino se toma la capital

El calendario tenístico de la WTA entra en su recta final. De hecho, solo quedan un par de torneos de una temporada que ya definió a Iga Swiateak como ganadora del Torneo de Maestras y nueva número uno hasta 2024. En ese espacio de cierre, aparece Sudamérica y Chile.

Y es que este lunes comienza oficialmente el cuadro principal del LP Open by IND, el torneo de tenis femenino más importante del país. Un evento categoría 125 para la WTA y que tendrá entre sus protagonistas a tres jugadores dentro del Top 100. Además habrán semifinalistas de gran slam, medallistas panamericanas y dos tenistas chilenas.

Esa mezcla de factores, y una organización creciente en los últimos años, transforman al torneo en una parada obligada para los fanáticos del deporte blanco en Chile. Algo que para la directora del evento, Macarena Miranda, terminará ayudando al desarrollo de la disciplina. “Es un plus para nuestro tenis y nuestras jugadoras, no solamente las de ahora, sino las que vienen. Es una gran oportunidad para que ellas que vivan en primera persona lo que es un torneo de la WTA y no solamente por televisión”, comenta a El Deportivo desde la Hacienda Chicureo, lugar en donde se desarrolla el certamen que se disputará hasta el 19 de noviembre y que aún tiene entradas a la venta por Puntoticket.

Para este 2023 se espera un tenis de primer nivel. La alianza que ha llevado a cabo la organización junto a los WTA de Buenos Aires y Montevideo, ha permitido que más estrellas lleguen a la región. Entre esas figuras, Mayar Sherif (49°) es quien más destaca. Es la primera egipcia en ganar un título a nivel WTA (Parma 2022) y esta temporada ha pisado fuerte en el circuito. Además, llegará a Chile como campeona defensora del LP Open by IND.

Diana Shneider (60°) es otro de los nombres más atractivos del cuadro. Este 2023 consiguió semifinales en el WTA de Hamburgo y de Guangzhou, además de la final del WTA de Ningbo, donde perdió con Ons Jabeur (7ª del mundo). Todo esto con apenas 19 años.

El tridente de Top 100 que estarán en Chicureo lo cierra Nadia Podoroska (77°). La argentina vivió su mejor momento en 2020 cuando llegó a las semifinales de Roland Garros, donde perdió ante Iga Swiatek. Pero no es la única tenista del torneo que sabe lo que es jugar instancias definitorias de Grand Slam. Sara Errani, en 2012 llegó a la final del Abierto de Francia y a las semifinales del US Open.

Tres medallistas panamericanas también dirán presente en Santiago: Laura Pigossi (oro en singles y dobles femenino), Lourdes Carlé (plata en singles y bronce en dobles femenino) y Julia Riera (bronce en singles y dobles femenino)

Si ya vamos al plano nacional, las dos invitaciones del torneo fueron para tenistas locales. Una de ellas será Daniela Seguel y la otra Fernanda Labraña, quienes vienen de competir en Santiago 2023. Ambas además han sido protagonistas del equipo chileno de la Billie Jean King Cup. Antonia Vergara y Paloma Goldsmith recibieron wild cards para los clasificatorios, pero no lograron entrar al cuadro principal.

“Todas estas iniciativas tienen fruto finalmente cuando tú logras mantenerlas en el tiempo, cuando no son una parada y después ya nunca más. Esto tiene mucho que ver con pensar a futuro, con pensar en que nuestras jugadoras, tanto chilenas como de la región, harán importantes puntos acá. Nuestro desafío es hacer el próximo año cosas que ellas puedan revalidar y por qué no sacar más puntos que la versión anterior y seguir avanzando. La carrera de una tenista es muy dura, sobre todo acá en Sudamérica, entonces nosotros esto tenemos que tomarlo como una responsabilidad”, se refiere Miranda a cómo el trabajo es siempre ir pensando en el futuro, tanto con los cuadros como la organización del evento.

Finalmente, la directora y extenista, reflexiona en torno a lo alejado que está el torneo del centro de la ciudad. Tiene una opinión clara en torno a esto, argumentando que si bien las distancias no son cortas, sí se ha hecho un gran trabajo en incluir a toda la sociedad. “Muchas veces dicen que es lejos, pero es más lejos ir a los grandes torneos, donde había que tomar un avión. Hemos hecho una invitación a través de la Federación de Tenis de Chile a escuelas de tenis para que puedan venir de manera gratuita. Hay muchos colegios también de la comuna que van a participar, muchas organizaciones. También queríamos que fuesen entradas accesibles para el público. De lunes a viernes valen solo 5.000 pesos, porque queremos que esto sea un evento donde todas y todos pueden participar”, concluye.