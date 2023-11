Extécnico de Ecuador advierte a la Roja: “Chile trató de sacar ventaja con el caso de Byron Castillo y eso puede encender los ánimos”

Ecuador solo ha perdido un partido en estas Eliminatorias Sudamericanas. Sin embargo, el equipo todavía no convence. Así queda claro en la conversación que sostuvo el extécnico de la Tri, Sixto Vizuete con El Deportivo. “El equipo no se consolida, no hay una idea concreta”, reconoce en la previa del duelo del martes ante Chile, en Quito. Sin embargo, asume que una victoria sobre la Roja es “propicia para reivindicarse”. Sobre el caso de Byron Castillo confirma que no es algo de que se hable hoy en el país del Guayas, pero eso no quiere decir que no haya “insultos y epítetos”.

¿Cómo ha visto a la selección de Ecuador?

Con estos resultados de Ecuador la gente no está contenta. El equipo no está bien, no se ha podido evaluar al equipo con un mismo criterio. El cuadro no se ha consolidado, muestra un modelo y un proceso que no convencen. Bueno, pero está recién comenzando, pero el pensar de todos ese eso, no hay una idea de juego estable.

Pero el equipo tiene dos triunfos y dos empates…

Pero los resultados no han sido de todo favorables, sobre todo por la falta de goles. Nos cuesta mucha hacer goles. Enner (Valencia) no se ha mostrado muy bien en los últimos meses. El tiempo parece que no pasa en vano, ya tiene su edad, lógicamente. Está con el santo de espalda, como decimos acá. No ha podido tener suerte.

¿Afectarán mucho las siete bajas?

Yo creo que uno de los grandes ausentes es Piero Hincapié. Pero en la actualidad tenemos jugadores afuera que tiene opciones de suplir las bajas. Están convocados y siendo parte de esta nómina deberían tener la posibilidad de jugar. Todos tendrán en el momento su oportunidad, algunos tienen más recorrido que otros, con más o menos minutos.

¿Se enteró de la renuncia de Eduardo Berizzo a la selección chilena?

Así es, lo vi. Sin embargo, por amor propio, los chilenos tendrían que reivindicarse. Este partido tiene que ser para eso, no lo pide tirar de esa manera, pese a no haber ganado nunca acá. Ecuador tampoco puede menospreciar el trabajo que ha hecho Chile en los últimos años. Hay que tener mucho cuidado, los partidos de Eliminatorias no son como para extrañar a nadie.

¿Cómo se asume la resta de tres puntos por el caso de Byron Castillo?

Bueno, esos tres puntos a la postre afectarán, pero los resultados positivos pueden opacar todo eso. Y eso no se ha dado. El fútbol que está practicando en este momento es la preocupación de todos. No hay una idea concreta, hay muchos futbolistas que podrían haber sido tomados en cuenta, pero que no lo está haciendo.

¿Chile se presenta como un adversario abordable?

La selección chilena es el rival propicio para recuperarse, no podemos decir que son tres puntos seguros, a pesar de sus problemas o porque el rival viene mal. Esos equipos que tienen la obligación de salir a jugar hay que tratarlos con mucho cuidado. El profesor lo debe de tener en cuenta.

Nunca ha podido ganar allá por Eliminatorias…

La historia pesa, pero los jugadores chilenos deben estar conscientes de que siempre hay una primera vez para todo en el fútbol. En algún momento las cosas tienen que cambiar.

¿Habrá presión en Quito por todo lo que ocurrió con el caso de Byron Castillo?

Yo creo que eso ya pasó. Hoy me parece que es más política que nada, para desestabilizar en algo, nada más. Los tres puntos ya están descontados, no se los dieron.

¿Ha sido tema en la previa?

Acá nadie está hablado de eso. Sí, cuesta pensar que en los otros países no hablan y comentan de lo que ha ocurrido, para nosotros también eso es algo para tener en cuenta. Pero hay nada que ver con Chile, es uno de los países que nunca hemos tenido problemas en ese sentido y no creo que existan.

Pero el presidente de la federación Francisco Egas aseguró que la única manera de acallar todo esto es ganarle a Chile…

Pero también con el discurso para que el público no pueda desestabilizar el ambiente. Tratar de no importunar a la selección que venga y nos visite. Nosotros mismos debemos controlarnos. El país está viviendo una inseguridad general, pero no en el deporte ni el fútbol no. Esa polémica va más por no llevar una política sana. Sin embargo, la seguridad en Quito es buena.

¿El público se puede desbordar?

Siempre va a haber eso, algunos hinchas no harán caso a las recomendaciones. Siempre habrá insultos y epítetos que se lanzan. Propio lo hacen para desestabilizar. El tema es que si lo hacen puede haber castigos más duros. Hay que pensarlo muy bien, porque se puede suspender al estadio y eso afecta a la selección nacional.

¿Y cómo ve a usted el caso de Byron Castillo?

Ese es un problema muy trillado acá. Y ya se dio el veredicto en base a las investigaciones. Lo que pasa es que nosotros una frontera muy permeable con Colombia en pueblos aledaños. La gente pasa de colombiano a ecuatoriano de manera regular. Eso sucede con él. Pasando el pueblo del río que es la frontera la gente por desconocimiento inscribe a sus hijos. Ha habido muchos jugadores que han pasado por lo mismo. Pero ya, donde usted se inscribió, pertenece a ese país. No es por sacar ventaja, es solo un desconocimiento de los padres, en la niñez de los hijos, en el momento de nacer o por simple ignorancia, que no los hayan inscritos pasando el puente o en el pueblo correcto.

¿Eso puede generar una animadversión con la Roja?

Bueno, tampoco podemos esconder una realidad evidente. Es verdad que Chile trató de sacar ventaja con el caso de Byron Castillo y eso puede encender los ánimos en el partido de Quito.