Fabián Estay, ex jugador de las Águilas y la UC: “Nicolás Castillo sabe que está en deuda con el América”

La partida de Nicolás Castillo del América ha levantado mucho polvo en México. El goleador llegó como figura al cuadro azteca y las lesiones le impidieron triunfar. Así también lo analiza con El Deportivo Fabián Estay, histórico del club de Coapa y de la UC, club que formó al delantero, quien aconsejó al chileno: “Castillo sabe que se esperaba mucho de él”, dice el Pelusa, quien también aconseja al artillero: “Nico tiene que pensar que debe volver a jugar, retornar a la competencia”. Además, el comentarista de Fox comentó sus controvertidos mensajes en las redes sociales: “se terminó equivocando, creando anticuerpos”.

-¿Qué le parece la partida de Castillo del América?

Todavía no es oficial que Castillo no siga en América, pero el rumor esta muy fuerte. Aparte que el Nico borró todas las fotos de su Instagram que era una de las redes sociales que más usaba, donde mostraba sus entrenamientos y todo eso.

-¿Fue una sorpresa?

A ver, América se ha portado muy bien con el tema de la recuperación, en darle la posibilidad de continuar ahí. Obviamente no lo podía dar de baja porque estaba enfermo, pero cumplió en todas cosas que el Nico requería para estar recuperado y estar disponible para el siguiente torneo.

-¿Cuáles son las razones de su partida?

Ahora hay un técnico nuevo que en el plantel tiene tres centro delanteros, que los usó indistintamente: Henri Martín fue el goleador del equipo con siete goles, después está el colombiano Roger Martínez que cerró muy bien la temporada y el otro es el uruguayo Federico Viña. Entonces, ahí en la competencia, Nico estaría con mucha desventaja. Además, en el próximo torne de la temporada 2021-’22 cada equipo tiene que disminuir un cupo de extranjero. De diez pasarán a nueve. Ese también puede ser el tema. Ojalá que el Nico pueda seguir en el fútbol mexicano, revertir esa situación. Yo, al menos, esperaba que le dieran seis meses para ver cómo está, pero en América la exigencia es ser campeón en todos los torneos. En esa situación, seguramente, a Nico no lo podían esperar más tiempo.

-¿Y qué viene ahora en la carrera de Castillo?

Ojalá que encuentre algún equipo que lo recupere, que Castillo vuelva a ser ese goleador importante, ese toro que pelea todas las pelotas y goleador. Pero las exigencias de América son así. Lamentablemente, Nico Castillo será sacrificado, entiendo que tiene un contrato vigente.

Nicolás Castillo se amurró tras conocer la noticia de que no seguirá en América. Tanto que borró todos los mensajes de sus redes sociales que aludían al club azteca.

-Tiene uno de los sueldos más altos de la planilla…

Yo sé que es uno de los jugadores más caros, que le costó mucho dinero a la institución. Seguramente hizo un gran contrato y me da gusto por él. Tendrá que negociar, entendiendo que viene de una lesión. Incluso, en algún momento se pensó que podía dejar el fútbol por esa misma enfermedad. Tal vez el propio jugador tendrá que sacrificar un tema económico para volver a jugar y ser el mismo de antes. O negociar con América que pague una parte. Eso siempre es conversable y en ese sentido sus representantes lo manejan muy bien.

-¿Cree que volverá a rendir como antes?

No lo sé. Lo más importante es que Nico tiene que pensar que debe volver a jugar, retornar a la competencia, volver a sentir lo que significa hacer un gol nuevamente. Sea la camiseta que sea. Incluso, regresar a Chile. Mi idea es que se quede en México y que vuelva a ser importante. Y después regresar al América a hacer lo que él quería, a ser campeón y goleador del equipo.

-¿Castillo ha sido una decepción en el América?

Se esperaba mucho de él. Tuvo muchas lesiones al principio. Se operó de tobillo y quedó bien, después vino este tema cardiovascular… Son cosas que están ajenas al jugador. Uno nunca quiere lesionarse de esa manera y con la opción incluso de dejar la actividad por el tema de los coágulos. Castillo sabe que está en deuda con el América, sabe que se esperaba mucho más de él. Sabe que tuvo la oportunidad de tirar un penal, haberlo hecho y haber sido campeón. No dependía tanto de él, pero Castillo sabe que tiene esa deuda, que es un tipo ganador, de mucho carácter, de mucha personalidad y seguramente querrá revertir toda esa situación. Siempre habrá críticas, cuando un goleador no anota en tres partidos se les cuestiona. Tiene 28 años, está en la mejor edad, ojalá que todo este proceso de recuperación, de tantas cosas, le hayan calado hondo para que vuelva más fuerte todavía.

-¿Tendrá que mejorar su carácter, su actitud?

Deberá mejorar en todo sentido. Hoy las redes sociales son un tema muy complejo. Obviamente, si te gusta ese juego, si lo sabes manejar y no le afecta, bien. Pero manéjalo con cosas positivas- Tal vez dando un mensaje de como ‘mira lo que me pasó a mí, quiero triunfar ahora y pido disculpas por lo que hecho’. Pero a él le gusta esa adrenalina, estar vigente, en contacto con la gente, para que lo puteen, para qué, no sé… ese ya es un tema muy personal el manejo de tus redes sociales. Tal vez se las manejan, pero él debe autorizar lo bueno y lo malo. Tendrá que madurar y llevarse mejor con la gente. Dependemos del público y cuando estamos jugando, a veces, no lo terminamos de entender. Nos debemos a la gente, nos debemos a la prensa, es una necesidad mutua. Es una sociedad muy importante, como jugador y persona pública. Podría mejorarlo y ser llevarse mejor con la gente.

-¿Qué le parece que envíe tantos mensajes negativos en sus redes sociales?

Uno se expone con esas cosas. Aparte no es bueno burlarse de la gente, menos de los chicos que están comenzando. Castillo también tuvo un debut y tal vez tampoco fue el más afortunado. En ese sentido, se terminó equivocando, creando estos anticuerpos en las redes sociales. Me imagino que hoy Nico necesita cosas positivas, necesita que la gente confíe en él, que lo vea como un tipo que le ganó a su enfermedad y que busca una segunda oportunidad de volver a jugar para demostrar que sigue vigente en el fútbol.