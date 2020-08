FIFA deja a la Roja sin amistosos en Europa

Reinaldo Rueda está preocupado. El seleccionador quería aprovechar la fecha FIFA de septiembre para jugar dos amistosos en Europa, reunirse con los jugadores que militan fuera de Sudamérica. Aunque solo fuese para entrenar. Esas eran sus intenciones. Tenía reservas de hoteles y canchas en Suiza, Austria y Alemania. Y rivales, Nigeria y Costa de Marfil. Todo listo. Solo faltaba la aprobación final. Sin embargo, el plan del estratega quedó en nada.

Resulta que se realizó el Consejo de Presidentes de la Conmebol, en el que participó Pablo Milad, timonel de la ANFP. Los cabecillas tomaron conocimiento de que la fecha FIFA del próximo mes no corre para Sudamérica, debido a la pandemia. Una situación que arruina los requerimientos del técnico colombiano, ya que al no tener carácter oficial, los clubes no estarán obligados a ceder a sus futbolistas durante esos días.

Rueda quería convocar a 16 chilenos que juegan Europa, cinco de México y dos de Estados Unidos. Rei quería jugar ya, cuanto antes, ya que le preocupa la inactividad de la Roja. Se lo comentó al nuevo mandamás del fútbol chileno. Y cómo no, si el bicampeón de América no juega desde el 15 de octubre del año pasado, cuando venció por 3-2 a Guinea, en Alicante. Es decir, hace 10 meses. Este escenario tiene al DT inquieto y angustiado.

“Lo estamos viendo. Se ve difícil, porque solo son 16 jugadores convocables. Además, algunos están de vacaciones, otros van a estar cambiándose de equipo y también están los lesionados, como Alexis. Es muy complejo que juguemos en septiembre”, lamentan en Quilín.

El paso del tiempo le ha dado cada vez más relevancia a la polemica decisión que tomó el plantel de la Roja de no jugar ante Perú, en noviembre de 2019, debido al estallido social. Aquella renuncia le significará a la Selección llegar con un año de inactividad a las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022, cuyo inicio ayer fue ratificado para octubre, pese al temor que existía de que la FIFA las aplazara una vez más.

Gallito por Libertadores

Asimismo, la Conmebol también dio a conocer el calendario de la Copa América 2021, que se disputará en Colombia y Argentina, donde Chile tendrá el honor de abrir el certamen. Será ante la Albiceleste, el 11 de junio.

Por otra parte, la Confederación amplió la lista de buena fe de 30 a 40 jugadores para las copas Libertadores y Sudamericana.

También anunció la creación de una unidad específica para coordinar con los gobiernos las entradas y salidas de los equipos. Eso sí, dejó claro que si no hay acuerdo, los elencos que no puedan ejercer su localía por cuestiones sanitarias tienen para solicitar el cambio de sede (estadio, ciudad o país) hasta el 20 de agosto.