Fin a una pesadilla de cinco meses: Javier Altamirano se alista para una nueva oportunidad en el fútbol y en la Roja

Casi cinco meses pasaron para que Javier Altamirano recibiera el alta absoluta, una noticia esperada por todos. Fue un tiempo donde se plantearon los peores escenarios. Incluso, se temió lo peor: por su vida. Hoy, la realidad es otra. Su regreso viene acompañado de un futuro esperanzador, aunque en Estudiantes de La Plata lo toman con precaución.

Esa misma cautela y cuidado fueron la tónica desde el 17 de marzo. En pleno encuentro ante Boca Juniors, el volante se desplomó y comenzó a convulsionar. Fue una imagen impactante, producto de una trombosis del seno longitudinal superior del cerebro.

Ahí comenzó un arduo proceso. Exámenes, análisis, dudas y preocupaciones. Su futuro se puso en duda. No obstante, ya está en condiciones para volver a jugar al fútbol. Su retorno se ve como algo concreto. “Javier Altamirano recibió el alta médica y a partir del día de hoy se suma al grupo de manera normal”, comunicó el club transandino.

Ya tenía el alta hematológica, a tal punto de que le habían sacado la medicación que lo tenía como un paciente anticoagulado. Esto le impedía entrenarse a la par de sus compañeros y, lógicamente, la alta competencia, pues no podía golpearse ni sufrir roces físicos fuertes. Ahora, tiene el alta neurológica.

Los resultados son positivos. Permiten, por fin, más claridad. Su condición actual es buena, sin embargo, los estudios médicos no han sido capaces de garantizar que la trombosis no le vuelva a ocurrir. Por ello, fue él quien también tuvo tomar la decisión de volver a jugar. “Se creería que... Se está hablando que Javi tendría que tomar una decisión, ya no lo tomarían los médicos, sino la tomaría él. Pero vamos a esperar, no nos queremos adelantar. Por ahí va la situación”, señaló el entrenador Eduardo Domínguez.

Naturalmente, el resguardo está. Los análisis favorables respaldan su elección. Además, existe una alta probabilidad de que el problema no haya sido originado por la alta competencia. O sea, pudo suceder en cualquier otra circunstancia de su vida.

Su regreso a la competencia

Altamirano podrá reintegrarse a las prácticas con completa normalidad. A inicios de mayo volvió a realizar actividades físicas, marcando un paso importante en su proceso por retornar. Fue la vuelta a los movimientos aeróbicos, aunque sin fuerza de contacto.

El retorno fue progresivo y controlado. Se evitó cualquier situación que pudiera significar un retroceso o un potencial riesgo. Su evolución le permitió reencontrarse con el fútbol en junio. Ahí volvieron los trabajos con balón, pero aún no volvía al contacto físico. La reinserción fue paulatina.

La noticia le permite estar disponible para este mismo fin de semana. El próximo domingo 18 de agosto visitarán a Atlético Tucumán y el chileno podría ser considerado en la convocatoria, pues lleva meses entrenando y manteniéndose en ritmo, aunque no al nivel de la máxima competencia. El siguiente duelo será el lunes 26, coincidentemente contra Boca Juniors. Su presencia ahí podría tener una connotación aún más simbólica, pues fue ante el Xeneize cuando sufrió su trombosis.

Su regreso es significativo para Estudiantes de La Plata, donde ya le tienen un cariño especial. El chileno, que se había consolidado como un titular indiscutido, sumó su segundo título en Argentina en mayo pasado. Ahí, los capitanes José Sosa y Santiago Ascacibar lo llamaron para elevar el trofeo de la Copa de la Liga. Fue un momento emotivo. “Me pone muy feliz estar acá. Me siento parte. Somos un grupo humano muy bueno y eso habla bien de Estudiantes. Doy gracias por haber llegado a este club”, señaló Altamirano en ese momento.

Javier Altamirano levantando la Copa de la Liga junto a Santiago Ascacibar y José Sosa. Foto: captura de pantalla.

El volante siempre valoró la reacción que tuvo el club con su situación: “Yo soy una persona que tiene un perfil bajo. Me llamó mucho la atención el cariño de los hinchas hacia mí, mi pareja y mi familia. El apoyo de esos fue un golpe anímico positivo que me da una motivación extra de cara a lo que viene”, había señalado poco antes de la final.

Ahora, su retorno es celebrado en el Pincha, aunque no son los únicos. En Huachipato, club que formó al mediocampista, también festejan su mejoría. Lo hacen por el componente anímico que implica y por lo económico. Aún son dueños de la mitad del pase, por el que Estudiantes desembolsó US $2,5 millones. Para ambos elencos, es un jugador exportable, con un gran futuro por delante.

La noticia de Altamirano, que está próximo a cumplir 25 años, también es bien recibida por Ricardo Gareca. El volante fue considerado en el proceso de Eduardo Berizzo y era bien valorado por el Tigre. Sin embargo, no pudo estrenarse en el nuevo ciclo. El debut del exseleccionador de Perú ocurrió el 22 de marzo, solo cinco días después del incidente ante Boca Juniors. No obstante, el volante puede tener una nueva oportunidad, tanto en la Selección Chilena como en el fútbol en general.