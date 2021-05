Freddy Rincón: “Las calles de Cali se militarizaron, es bien poco lo que se puede hacer”

La efervescencia social de Colombia ha salpicado a todas las instancias. Las manifestaciones no cesan y las más de 20 víctimas fatales que informan los medios locales marcan la pauta de un país donde el descontento se ha desbordado. El paro general que afecta a las ciudades más importantes del país cafetalero y la reacción de las autoridades tienen puestos todos los ojos del mundo en la nación caribeña. “Estamos intentando sobrevivir”, dice a El Deportivo Freddy Rincón, ex figura de la selección de Colombia y de América de Cali, una de las ciudades más sacudidas por los últimos eventos y agrega que “hoy Colombia es uno de los países más corruptos del mundo y eso no puede seguir ocurriendo”.

-¿Cómo están las cosas en su entorno, Freddy?

La situación está un poco complicada, estamos intentando sobrevivir. Ha habido manifestaciones, hay un descontento de todo el pueblo colombiano, en general, una insatisfacción por todo lo que está haciendo el gobierno.

-Los medios hablan de más de una veintena de muertos y más de 80 desaparecidos…

No sé si será correcta la cantidad de víctimas fatales, lo que sí te puedo decir es que acá en Cali ha habido bastantes enfrentamientos en las calles. La represión se ha hecho sentir. Aquí es donde se ha manifestado más todo este problema. Existe un descontento general con el afán de mudar un poco la situación. No está bien como se está manejando.

-¿Es como lo que ocurrió en Chile en 2019?

No lo sé. Acá el gobierno quiere manipular a la gente como se les da la gana, no está tratando al pueblo como debería hacerlo. Hoy Colombia es uno de los países más corruptos del mundo y eso no puede seguir ocurriendo. Existe un descontento general por todo lo que ha pasado. La insatisfacción que hay en Colombia no es sólo de ahora, sino desde hace mucho rato.

-Acá han llegado fuertes imágenes de enfrentamientos en las calles…

El tema es así ahora, claro que se ve todo, nada se puede esconder de los medios de comunicación. Hoy, con las redes sociales. las noticias viajan de inmediato a todos lados. Las calles de Cali se militarizaron, es bien poco lo que se puede hacer. Con el paro no se hace caso, por causa de esas desavenencias con las autoridades.

Las protestas en Colombia ya han dejado 24 muertos y 87 desaparecidos, según publicó ayer el diario estadounidense The New York Times. FOTO: AP.

-¿Ha habido algún acercamiento entre las partes?

El gobierno aseguró que hablaría con las fuerzas sociales que llamaron a paro, pero debe hacerlo con todas. El pueblo ya se cansó de tantas cosas negativas y no aguantó más. Tal vez la solución sería llamar a elecciones, pero los diferentes entes tratarán de llegar al gobierno. Se van a exigir muchas cosas para detener esta ola de injusticias.

-Pero el gobierno ya retiró la polémica reforma tributaria…

La reforma tributaria fue sólo uno de los puntos negativos, era una decisión muy arbitraria y tenían que bajarla. Eso fue el inicio del polvorín, hoy la situación ya está desatada.

-¿Usted es empresario, no?

A ver, acá se ve afectado todo mundo, yo también tengo mis negocios. Pero como todos, si esto es por el bien de Colombia, estoy dispuesto a hacer un sacrificio.

-¿Tan mala está la situación para que no se jueguen siquiera los duelos internacionales?

Es que con el tema del paro no se puede hacer nada, menos los eventos deportivos, sería muy peligroso, menos en situaciones en las que la gente se pueda enfrentar, que algunos hagan escándalos. Mientras esto no mejore no se puede hacer nada y está bien. La gente tiene derecho a manifestarse.

-Pero la Conmebol no para ni con la pandemia…

Ellos tienen que cuidar el negocio. La Conmebol tiene un interés propio en las competencias y respecto a eso no hay nada que hacer. Para ellos tampoco ha sido el tema de la emergencia sanitaria.

-¿Cómo ve a su selección Colombia en estas clasificatorias?

No se ha visto nada del nuevo proceso. El entrenador no ha podido juntar a sus jugadores y eso nos deja en una incertidumbre sobre lo que viene. Nos preocupa como futbolistas e hinchas del fútbol. No vemos a Colombia en un buen momento, las eliminatorias están muy complicadas para nosotros.

-Ahora regresó Reinaldo Rueda, que viene de Chile…

Rueda tiene la capacidad para sacar esto adelante, pero hay que juntar a los jugadores. Tenemos individualidades importantes, hay buenos jugadores en las ligas más importantes del mundo, pero no ve un grupo. Yo pienso que a Carlos Queiroz no se le dio el tiempo suficiente. Los resultados no estuvieron y se tomó la decisión de sacarlo.

-¿Es cierto que había diferencias entre el técnico portugués y los referentes del equipo?

La verdad son cosas que se manejan adentro. Si eso fue así, solamente lo saben los protagonistas, uno desde afuera puede opinar como hincha.

-¿Cree que Rei puede ser la solución?

Rueda es un técnico disciplinado, muy preparado, que tiene un excelente manejo de grupo. Tal vez es lo que necesita la selección Colombia en este momento. Hay que tener confianza y creer en los jugadores que hay, pero hay que se concretos y decir que en los últimos dos partidos los resultados no llegaron. Eso es así.

-¿Y cómo ve a Chile?

Chile tiene buenos jugadores, en un buen nivel, eso ayuda mucho. Se conocen desde hace mucho rato. Colombia no tiene eso, se necesita un grupo unido, un buen camarín, donde los jugadores más grandes estén al servicio del equipo para enseñar a los más jóvenes.