“Si tienes que alejarte o vale la pena intentarlo un poco más”: el misterioso mensaje de Gary Medel a horas de integrarse a los entrenamientos de la Roja

El Bologna de Gary Medel inicia con el pie izquierdo su nuevo proceso. En el debut de Thiago Motta en la banca del cuadro rossoblu, cayeron por la cuenta mínima frente al Empoli, en condición de local. El formado en la UC fue titular y jugó en la posición de volante defensivo, a diferencia de los partidos anteriores, donde oficiaba de zaguero.

El elenco del chileno mostró cambios de inmediato con su nuevo entrenador. Por ejemplo, mantuvo la pelota en su poder más que el rival de turno. Algo que no los caracterizaba. Sin embargo, aquello no fue suficiente para desnivelar. Sus doce remates, tres al marco y nueve afuera, no bastaron.

Durante el primer tiempo, una buena arremetida del Pitbull pudo significar la apertura de la cuenta para los suyos. Fue a los 20 minutos, cuando, en su primera acción de peligro, una serie de toques del Bologna culminan con Medel entregándosela a Riccardo Orsolini, quien se fue de cara al arco de la visita. Para mala fortuna de los dirigidos por Motta, Guglielmo Vicario, golero del Empoli, reaccionó de gran manera.

En general, el seleccionado nacional fue uno de los puntos altos de su escuadra. Siendo el futbolista con más toques de balón en el campo y acertando en un 88 por ciento de sus entregas. Además, se impuso en el 100 por ciento de sus disputas terrestres. En las áreas, en un 67%.

Se quedan en la parte baja

Cuando Bologna estaba más cerca del arco rival, instalado de pleno en la búsqueda del 1-0, llegó el gol de la visita. A solo 15′ del final, una arremetida por la derecha de Liam Henderson significó el único tanto del encuentro. El escocés recibió y centró al primer palo, Lukasz Skorupski se estira, pero se equivoca en su intención de cortar el centro y un rebote corto dejó a Fipippo Bandinelli solo frente a la red. El zurdo solo la empujó y 0-1.

El capitán de Empoli los hace alcanzar las siete unidades y escalar a la undécima posición. Tras la conquista, Thiago Motta realizó tres cambios en su afán de buscar el empate. Entre ellos, la salida de Gary Medel por Michel Aebischer. Sin embargo, no le dieron resultado. Tras la caída, el Bologna figura en el decimoquinto puesto de la Serie A, pero puede seguir bajando con el correr de la jornada. En siete cotejos, solo acumula seis puntos; traducidos en un triunfo, tres derrotas y tres empates.

En la previa del partido, el nuevo técnico de Bologna ya había anticipado que el Pitbull podría aparecer en el mediocampo. Algo que finalmente ocurrió. De todas formas, no se cierra a volver a utilizarlo como zaguero. “Puede ser defensa o centrocampista, con sus cualidades. Intentaré entender cómo se siente mejor en el campo en cada partido. Para mí, el equipo debe tener una organización que permita a los individuos expresarse”, indicó el estratega.

Enigmático mensaje

A solo instantes del encuentro entre Bologna y Empoli, el jugador nacional publicó una historia en su Instagram que ha dado para especulaciones. “Una de las decisiones más difíciles en esta vida es elegir si tienes que alejarte o vale la pena intentarlo un poco más”, expresa la frase que el Pitbull compartió en sus redes sociales.

El mensaje de Gary Medel en su Instagram.

El misterioso mensaje llega a horas de que el futbolista se sume a las prácticas de la Roja. Medel fue nominado al Equipo de Todos de cara a los amistosos de fin de septiembre, donde Chile se medirá ante Marruecos y Qatar. No será la primera vez que el defensor se vea las caras con el cuerpo técnico de Eduardo Berizzo, ya que fue a la gira por Asia, pero si será así para los otros históricos del vestuario como Arturo Vidal, Charles Aránguiz y Alexis Sánchez, considerados por el Toto.