Gary Medel tiene nuevo técnico en el Bologna

Gary Medel tiene nuevo entrenador en el Bologna. El brasileño Thiago Motta es el designado por la dirigencia del equipo italiano para reemplazar a Sinisa Mihajlovic, quien fue desafectado la semana pasada producto de los malos resultados que ha cosechado el equipo rossoblú en la actual temporada de la Serie A. La escuadra del Pitbull marcha en el duodécimo puesto de la principal categoría del fútbol peninsular, con seis puntos, producto de un triunfo, tres empates y siete caídas, resultados que están muy por debajo de las expectativas institucionales.

Thiago Motta cumplió una destacada trayectoria como futbolista. Defendió al Barcelona, el Atlético de Madrid, el Genoa, el Inter de Milán y el PSG. Como juvenil, integró la selección brasileña en las categoría Sub 17 y Sub 23. Como no alcanzó a integrar el combinado adulto, pudo defender más tarde a Italia. En la Azzurra jugó la final de la Eurocopa en 2012 y luego fue incluido en la nómina que intervino en el Mundial de 2014.

Entrenador incipiente

Como técnico, el exmediocampista registra una experiencia reducida. Sus primeras armas las hizo en la categoría Sub 19 del PSG. Posteriormente, adiestró al Genoa, en cuya banca estuvo durante 10 partidos, con dos victorias, tres empates y cinco derrotas.

El Spezia ha sido hasta ahora el equipo que más veces dirigió. En 40 duelos, cosechó 11 triunfos, seis igualades y 23 caídas, lo que totaliza un escuálido 32,5 por ciento de rendimiento.

Thiago Motta alcanzó a ser mencionado como candidato a la banca del PSG, pero el club francés se decantó por Christophe Galtier.