Messi y Neymar tienen nuevo jefe: el PSG cierra el ciclo de Pochettino y anuncia a su nuevo entrenador

El PSG tiene nuevo técnico. El francés Christophe Galtier, cuyo último club fue el Niza, fue anunciado formalmente como el flamante estratega del club parisino, en cuya banca reemplazará a Mauricio Pochettino, cuya desvinculación fue oficializada minutos an te s. “El Paris Saint-Germain confirma que termina el ciclo de Mauricio Pochettino en el club. El club agradece el trabajo de Mauricio Pochettino y su cuerpo técnico y le desea lo mejor para el futuro”, comunicó la institución antes de dar origen a la presentación del entrenador que tendrá la misión de transformar en protagonista a nivel internacional a uno de los equipos que concentra la mayor cantidad de figuras a nivel mundial.

Galtier llegó marcando terreno. “Qué jugador no va a querer tener a ese jugador en su equipo”, dijo, por ejemplo, en relación a la continuidad de Neymar. “Es un jugador de clase mundial... Luego hay que tener un equilibrio, pero tengo claro lo que quiero de él y seguro que se queda con nosotros. Porque queremos a los mejores”, estableció.

También se refirió a Kylian Mbappé, el emblema del equipo después de que descartara partir al Real Madrid. Eso sí, evitó recargarlo de presión. “Como entrenador francés estoy feliz de que se quede en el PSG. Es muy bueno para nuestro fútbol y para el club. Es uno de los mejores del mundo, pero no hay que darle toda la responsabilidad a él. Están otros compañeros, y si jugamos como equipo haremos una gran temporada. No hay que meterle una presión añadida y le espero tan decisivo como siempre, pero no deja de ser un jugador muy fuerte dentro de un colectivo”, planteó.

Llamativamente, no hubo mayores referencias al otro referente del equipo, el argentino Lionel Messi.

Christophe Galtier, en su presentación como nuevo técnico del PSG. (Foto: AP)

La lucha de egos

El entrenador abordó sin tapujos el problema que afrontan los vestuarios llenos de figuras. “He encontrado otros vestuarios con mucho ego y es un privilegio tener a este grupo. Hay que imponer la fuerza del grupo porque tenemos que tener un proyecto. No vengo a revolucionar el vestuario, pero tengo que tomar decisiones”, advirtió.

“Nadie va a estar por encima del equipo. Quiero ser exigente y determinante para hacer la mejor temporada posible. El que no esté al servicio del grupo será descartado pero se hará de forma interna. Es el equipo ante todo. Puede haber algunas carencias. Me aseguraré de que este equipo esté muy unido. Si hay jugadores que salen de este marco, serán descartados”, profundizó, a modo de declaración de principios.

En ese análisis esbozó una idea respecto del estilo que pretende darle al equipo. “Antes del sistema, quiero ver la intensidad, robar rápido, la presión. No he hablado con el grupo aún. Hablamos de una defensa de tres, pero tenemos tiempo de ver eso. Ganas más a menudo cuando juegas bien. En comparación con mis clubes anteriores, habrá un enfoque diferente. El PSG muy a menudo tiene la posesión. Tendremos que ser capaces de atacar bien y mantener el equilibrio adecuado”, se propuso.