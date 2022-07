Garin frente a Kyrgios: la vez en la que el australiano defendió al chileno de los ataques en las redes sociales

Garin nunca se ha enfrentado con Nick Kyrgios como profesionales. La de mañana en Wimbledon, será la primera vez, desde un lejano 2013 cuando aún era juniors, que el chileno y el australiano se midan de forma oficial. Una relación que pese a no haber coincidido en la pista, sí ha tenido capítulos fuera de ella. El más recordado, cuando el de Canberra defendió a Christian tras las críticas recibidas en redes sociales por bajarse de Tokio 2020.

Fue también en Wimbledon, pero en 2021. La noticia de que el chileno se iba a restar de los Juegos Olímpicos para recuperar su cuerpo tras una temporada exigente, provocó mucha molestia en la fanaticada nacional, quienes atacaron fuertemente a Garin. Fue tal la presión que el mismo jugador tuvo que contar lo que estaba viviendo.

Tras aquello, fueron muchos los jugadores que le dieron un espaldarazo al Tanque, entre ellos Kyrgios. El australiano se sintió muy representado por la situación del tenista nacional y aprovechó una rueda de prensa en el Grand Slam británico para apoyarlo públicamente.

“La gente es idiota en redes sociales. Todos creen tener un tipo de voz y eso es malo porque puede afectar la salud mental de las personas. Garin no ha estado haciendo nada malo, he visto sus resultados y son buenos. Creo que lo ha estado haciendo muy bien y tampoco es que Chile haya logrado desarrollar a muchos jugadores últimamente. Entonces que a un jugador como él, le digan esas cosas es ridículo”, comentó reflexionando el “aussie”, quien por años fue uno de los jugadores más criticados del circuito, lo que le llevó a sufrir una depresión.

Sobre aquello también profundizó en esa oportunidad, entregando un mensaje prometedor sobre Christian. “Se puso realmente mal para mí, hasta el punto que no quería salir a competir porque sabía que todos los comentarios serían negativos e hirientes. Comentarios racistas o de otras cosas, que realmente destruían mi confianza. Entonces mi mensaje para los jugadores y para Christian es que simplemente sigan adelante. Garin tiene 23 años, va a tener una carrera increíble, entonces mi consejo es que intente bloquear eso”, comentó el actual 40 del mundo.

Fue en esa línea que le entregó todo su apoyo al tenista nacional por su decisión de no jugar los Juegos Olímpicos, manifestando que era “terrible” escuchar que estaba recibiendo críticas por redes sociales y lanzado un duro mensaje para las personas que tienen esas prácticas. “Como jugadores no podemos defendernos, porque nunca se detendrá. Con la forma en que van las redes sociales, siempre estarán ahí. Algunas partes de ellas son increíbles, como ver a tus atletas favoritos. Pero hay personas que no tienen nada en su vida y que solo tienen que encontrar cosas para golpear a otras personas. Es terrible, realmente duro”, cerró.

A un año de aquello se verán las caras. Las declaraciones de Kyrgios hacen pensar que el respeto aún se mantiene y en que cierta parte, en su momento se vio reflejado en Garin. El primer apretón de manos será en Wimbledon, quizás con ese recuerdo aún en sus cabezas.