Arturo Vidal, el coleccionista de hitos: el Rey apunta al trono de América

A poco de pisar suelo brasileño, para sellar su incorporación al Flamengo, Arturo Vidal fijó sus metas en uno de los gigantes del continente. Tenía una muy importante en mente. “La Libertadores es mi primer sueño, por algo estoy acá. Quiero ayudar a ganar la copa, es algo muy importante. He ganado hartas cosas, pero la Libertadores es algo que un futbolista en Sudamérica siempre sueña”, declaró el seleccionado nacional. Dos meses han pasado desde aquella alocución y el King está a un solo partido de concretar ese anhelo: levantar el trofeo más codiciado de este lado del mundo.

El miércoles 7 de septiembre, en un Maracaná a tablero vuelto, el ex Inter disputó su primer partido como titular en Copa Libertadores después de 15 años. En aquel 2007, en la llave entre Colo Colo y el América de México, el momento del futbolista era completamente distinto. Se trataba de un joven que ya marcaba diferencias, lo que le permitió ser transferido al Bayer Leverkusen, e iniciar un periplo europeo que le reportaría muchos títulos y reconocimiento internacional. Ahora, después de pegar el viaje de retorno, a los 35 años, puede hacer historia. Una vez más.

A lo largo de su prolífica carrera, el oriundo de San Joaquín ha roto varias marcas. Una de las más destacables es conseguir ocho títulos de liga consecutivos en competencias top de Europa (Serie A, Bundesliga y LaLiga). La más reciente es transformarse en el primer jugador chileno en alcanzar finales de Copa Sudamericana, Copa Libertadores y Champions League. Lo hace con tres camisetas distintas y en tres momentos distintos de su largo camino en el fútbol.

En 2006, fue titular en las dos finales de la Sudamericana entre Colo Colo y Pachuca, en ambas ocasiones como defensa (varias veces, Claudio Borghi lo proyectaba como uno de los mejores líberos del mundo). El desenlace es conocido y aún le genera dolor al Cacique: empate en México y derrota en Santiago.

Nueve años más tarde, Vidal se erigió como el primer futbolista nacional en disputar una final de la Liga de Campeones. El 6 de junio de 2015, el Estadio Olímpico de Berlín recibió a la Juventus, con el Rey en el once inicial, y al Barcelona de la MSN (Messi-Suárez-Neymar), que tenía como suplente a Claudio Bravo. Fue victoria para los catalanes por 3-1. Nuevamente, el dúctil mediocampista se quedó con las ganas de lograr un trofeo continental. Este año tiene una nueva oportunidad. ¿La tercera será la vencida?

Remitiéndose solo a las grandes copas de la Conmebol y la UEFA, el King equipara un hito que alcanzó Christiane Endler a nivel femenino. En el caso de la arquera, ganó finales con Colo Colo (Libertadores) y el Olympique de Lyon (Champions).

Arturo Vidal puede ser el tercer futbolista en la historia que juega finales de Champions, Sudamericana y Libertadores. Los otros dos casos fueron argentinos. Uno es Hugo Ibarra, el actual técnico de Boca Juniors. El Negro disputó finales con la camiseta xeneize (a nivel Conmebol) y con la del Monaco (la final de Champions de 2004, ante el Porto de Mourinho). El otro es Carlos Tevez. Con Boca, el Apache jugó las finales de Sudamericana y Libertadores, mientras que en la Copa de Europa lo hizo con Manchester United y Juventus (ésta última en 2015).

“Vidal sigue adaptándose al equipo y al club. Su debut fue hace aproximadamente dos meses. Sin embargo, la impresión inicial es positiva, con el chileno impactando positivamente cuando ingresa. Cabe mencionar que Thiago Maia y Joao Gomes, los principales rivales de Vidal en el centro del campo, lo están haciendo muy bien y están volando físicamente”, menciona Matheus Dantas, periodista que cubre a Flamengo en Lancenet.

El candidato

En el papel, los grandes candidatos para quedarse con la Libertadores eran Palmeiras y Flamengo, finalistas de la edición pasada. Sin embargo, Athletico Paranaense dio el golpe y sacó de carrera al Verdao, el último bicampeón. Teniendo un técnico con oficio como Felipao Scolari, el Furacao puede ser un rival de cuidado. De todas maneras, el Fla llega a la final de Guayaquil con el cartel de candidato. Se armaron para ser considerados así.

No hay que olvidar un detalle: el técnico Dorival Júnior no inició el año con el equipo. El portugués Paulo Sousa fue la apuesta del Flamengo, sacándolo de la selección de Polonia. Sin embargo, los resultados y el estilo de juego no convencieron, por lo que fue sustituido por el ex DT del Ceará, que los llevó a la final. En un plantel que tiene un valor de 150 millones de dólares, hay que contar a varios refuerzos ‘europeos’. No solo sucedió con Arturo Vidal y Erick Pulgar, quien había vuelto a la Fiorentina tras su cesión en el Galatasaray. También repatriaron a Everton Cebolinha, que estaba en el Benfica, y sumaron al lateral uruguayo Guillermo Varela, del Dinamo de Moscú.

“Debido al mal inicio de temporada, las Copas se convirtieron en los principales objetivos desde la llegada de Dorival Júnior, ya que la situación en el Campeonato Brasilero no era buena. La Libertadores, por ser una competencia internacional y también por el tema económico, es vista como el gran objetivo ahora”, añade Dantas.

El Mengao es el único elenco brasileño que sigue vivo en tres torneos distintos, incluyendo la disputa de dos finales. Octubre será un mes trascendental. Primero, tiene la definición de la Copa de Brasil ante Corinthians. Después, el plato principal, será el choque contra Paranaense por la Libertadores, el sábado 29, en Ecuador.