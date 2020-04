Giovanni Carcuro: “Un deportista que se le pasa la mano entrenando está más expuesto a la infección”

Giovanni Carcuro (46), médico deportivo chileno especializado en traumatología, ha convivido de cerca con el alto rendimiento del país, siendo el profesional a cargo en su día de la salud de la Generación Dorada y ahora del Team Chile. Como médico actual de todos los olímpicos chilenos aporta una visión especializada de la relación entre coronavirus y deporte.

¿Cómo es la realidad hoy de un médico deportivo?

El comportamiento ha cambiado. Estamos todos mucho más en la casa, por lo tanto las rutinas se han modificado. Hemos tenido que adaptarnos a la situación, haciendo teletrabajo. Dentro de lo que se puede, hacemos telemedicina, aunque obviamente el contacto directo con el paciente no se puede realizar. Hay cosas que sí tienen un cierto grado de restricción. La emergencia sanitaria lo amerita, así que hay que hacer estos esfuerzos.

¿Han bajado los traumatismos?

Obviamente la gente está mucho menos expuesta a tenerlos. Las consultas de urgencia bajan notoriamente. La gente no sale a hacer actividad deportiva a la calle, hay mucha menos exposición a los deportes de riesgo, a subir cerros, andar en bicicleta, o juntarse a jugar fútbol, lo que genera lesiones… eso está reducido a un mínimo.

¿Se puede teletrabajar?

Hay cosas que se pueden hacer y otras que no. El examen físico obviamente que no se puede por telemedicina, pero hay una serie de cosas que sí. Como las evaluaciones de pacientes que están en un proceso de recuperación después de una cirugía o lesión. Uno puede ir modificando las medicaciones y también entregar las pautas de entrenamiento y recuperación. Hemos desarrollado, junto con los kinesiólogos que trabajan con nosotros, una plataforma que permite entregarle al deportista rutinas de entrenamiento e incluso uno controla, porque el paciente tiene que ir haciendo un click cada vez que completa la rutina. Es una base de datos de muchos ejercicios, los cuales uno va modificando según la etapa de recuperación.

¿Qué tipo de situaciones atiende ahora?

De terminar los procesos de recuperación, que ahora hay que hacer en casa. Es una consulta con bastante frecuencia. Lo otro es que mucha gente consulta qué tipo de actividades puede hacer o cómo mantenerse en forma, debido a que las condiciones en las casas no siempre son las óptimas. Eso también es otro punto que consultan: por hacer ciertas cosas uno puede cometer un error y por no tener los implementos adecuados la situación puede empeorarse.

¿Le han llegado lesiones en contexto de encierro?

Sí, porque algunas personas empiezan a incursionar en actividades que no realizaban y empiezan a tener lesiones por adaptación al deporte, entonces mucha gente tiene pequeñas contracturas musculares, o pequeñas sobrecargas en los tendones. Por ejemplo mucha gente está haciendo más bicicleta estática y hay quienes no tienen el asiento a su altura, o bien la medida para su porte y eso puede producir dolencias de espalda, de isquiotibiales, glúteos.

¿Se postergaron cirugías?

Hemos postergado muchas cirugías. Lo razonable es que las que no requieren urgencia, hay que retrasarlas para cuando el país vuelva a una situación normal, para no exponer a los pacientes. Todos los centros asistenciales de Chile, privados o públicos, no están realizando cirugías electivas. Y solo se están realizando las de urgencia o impostergables. Y se produce un fenómeno bien curioso: si un deportista arrastraba una lesión que estaba postergando y no podía operarse porque los plazos no le daban por la presión de la competencia, hoy aparece una ventana atractiva para ellos, porque ahora el tiempo de recuperación es mayor.

¿Se evitan pabellones?

Exacto. Los deportistas están aprovechando estos procesos para resolver lesiones, de hacer procesos de recuperación sin tener el estrés de las competencias encima, porque siempre están presionados por los plazos de campeonatos. Hoy pueden hacer esos procesos de recuperación con más calma y menos presión de tiempo.

Los kinesiólogos, en su mayoría, también dejaron de trabajar, ¿afecta?

Afecta, pero por suerte hay plataformas bien atractivas, que están implementadas, algunas pagadas y otras libres, en las que uno accede a bases de datos de ejercicios y protocolos de rehabilitación y gran parte de ese proceso los deportistas lo pueden hacer en la casa.

¿El deportista es menos sensible a esta pandemia?

Están expuestos igual que cualquier persona al contagio. Hay reportes de algunos que han sufrido y que por suerte se han recuperado de buena manera.

¿Pero sí están más preparados para llevarlo?

El deporte en general, bien entrenado, mantiene en la persona una fisiología muy adecuada, por lo tanto el deportista tiene un sistema inmune que siempre está funcionando bien. El riesgo es el sobreentrenamiento, que puede producir un poco de inmunodepresión. Un deportista que se le pasa la mano entrenando está más expuesto a la infección y tener consecuencias más graves.

Un deportista que se infecta, ¿queda con secuelas?

No es mi área de especialidad, pero por cultura médica general, cuando la enfermedad se produce en rangos graves, se pudiera quedar con alguna secuela a nivel pulmonar. Y para un deportista eso sería malo y le afectaría en su rendimiento. Esta enfermedad tiene distintos niveles de gravedad y en el resto no habría inconvenientes, solo en el caso de que llegara a esa situación extrema.

¿Ha estudiado relaciones coronavirus y deporte?

No hay cosas muy precisas por el momento.

¿Habrá más lesiones al regreso del encierro?

A pesar de que los deportistas no están quietos y se mantienen en entrenamiento, obviamente que esto es distinto a la práctica deportiva normal, en la cancha misma. Todos los deportistas van a tener que tener un proceso de adaptación, una pretemporada, con cargas progresivas, bien llevadas, para que una vez que vuelvan no se produzcan lesiones, porque si no sí que estarán expuestos a sufrir algún tipo de lesión producto del desacostumbramiento a la actividad real.

A alguien como Nico Castillo, recién saliendo de una operación, ¿esto le afecta?

Para cualquier deportista que estaba en un proceso de recuperación después de una lesión grave, y por lo que entiendo, Nico estaba recién en una etapa inicial, quizás esta para no le viene tan mal, porque no queda tan desconectado y no pierde tanto tiempo de competencia. Y en este caso él se puede dedicar a recuperarse con toda tranquilidad porque siente que no está perdiendo respecto de sus compañeros. Creo que puede beneficiar a todos los deportistas que están lesionados o en un proceso de recuperación. Ahora, lo que sí, es cierto que no se puede hacer una recuperación idónea porque no va a tener a la mano todos los elementos, pero en general los deportistas profesionales, los clubes y equipos médicos que los sostienen, les entregan las herramientas para que en su casa se pueda armar los espacios que imitan bastante bien los espacios donde uno hace una recuperación normal.

¿Le ha tocado servir por el coronavirus?

No nos han pedido aún. Nuestra especialidad está un poco alejada del coronavirus. Pero uno tiene que estar preparado porque probablemente nos va a tocar cubrir a colegas enfermos.

¿De salvadores a primeras víctimas?

Hay preocupación. A pesar de que cada día hay más información de cómo se comporta el virus, hay un área gris aún. Los plazos de contagio han ido cambiado. Aún pareciera ser que hay bastante desconocimiento de cómo se comporta este virus. Pero todos estamos entrenados y sabemos que hay que ir tomando las medidas necesarias. Es parte de nuestro trabajo esto.

¿Sus ingresos bajaron?

Así es.

¿Sabe si los de médicos de clubes también?

No tengo información precisa, pero hoy hay una contracción económica importante. Yo creo que esto le ha tocado a todo el mundo por igual. Y me imagino que así como a los futbolistas les han pedido que reduzcan sus sueldos, al resto de los funcionarios de clubes les ha tocado de forma parecida.

Usted que convivió con futbolistas, ¿quedan desorbitados sus sueldos al lado del de los de la salud en este contexto?

Es un tema súper complejo. Hay que acordarse que en el mundo del fútbol hay realidades bien diversas. Hay jugadores, los que más suenan, que efectivamente ganan mucho dinero, pero un porcentaje gigante gana sueldos más parecidos a la población normal. En Chile eso se ve muy reflejado sobre todo en los clubes pequeños, que son la gran mayoría. Y en ellos probablemente su manera de vivir está siendo afectada de forma importante. Al final la realidad del futbolista es más esa que la de los superestrellas.

¿Cuánto valora su paso por la Selección?

Para mí fue una experiencia de vida increíble, me aportó mucho desde el punto de vista personal y profesional. Más encima haber tenido la oportunidad de compartir con la selección, no sé si más exitosa en la historia de nuestro país, pero sí que está ahí en la pelea, fue muy importante y trascendente. Inevitablemente te marca y te da experiencias para muchas cosas.

¿Cómo sigue ligado al deporte profesional?

La Clínica Universidad de los Andes, donde trabajo, tiene convenio con el Coch, por lo tanto con el Team Chile. Somos los médicos de todos los deportistas olímpicos chilenos. Mantengo un contacto bien estrecho y antes trabajé un buen tiempo en el CAR. Del fútbol he estado un poco más alejado.

El coronavirus también le ha pegado a su yo dedicado al ciclismo…

Estoy dedicado al rodillo. Por suerte tengo un grupo de amigos que nos ponemos de acuerdo y entrenamos al mismo tiempo, lo que hace un poco más entretenida la cosa. En el ciclismo hay un poquito de sensación de que uno pudiera salir a pedalear a la calle, de que no hay riesgo. Y no es así, porque el riesgo no es solamente de contagio, por más que uno pedalee solo. Hay exposición a caídas, accidentes, y eso es poco aconsejable porque se tendría que ir a una clínica u hospital y eso significaría sobrecargar el sistema de salud y someterse a riesgos innecesarios.