Gualberto Jara: “Caímos en imprecisiones y el rival nos llevó a su juego”

Colo Colo perdió en su debut por la Copa Libertadores 2020. Los albos comenzaron su participación internacional con el pie izquierdo y no mostraron una buena cara ante Jorge Wilsterman. Posterior al encuentro, el entrenador interino del Cacique, Gualberto Jara, aseguró que no se sintieron cómodos en la cancha y que la altura fue factor.

“Fue un partido muy duro donde lastimosamente no pudimos realizar nuestro juego. No nos sentimos cómodos con la cancha, con la altura. El rival hizo su partido y convirtió los goles que marcaron la diferencia. Sabíamos que ellos iban a salir a jugar arriba y ahogarnos. En principio tratamos de pararnos bien y controlar la intensidad. Cuando recuperábamos el balón lo perdíamos muy rápido y eso no nos favorecía porque el equipo se dividió”.

“El partido se hizo de ida y vuelta como buscó el rival, eso no nos convenía por lo físico. Hicimos el esfuerzo. Sabíamos que el mal estado del campo y la altura nos iban a complicar. No tuvimos la precisión para salir de eso. Caímos en imprecisiones y el rival nos llevó a su juego”, declaró Gualberto Jara.

El defensor Juan Manuel Insaurralde también se pronunció con respecto a la derrota de hoy ante Wilsterman. El argentino sostuvo que el planteamiento que tuvieron fue el correcto y que sabían de antemano que sería un partido difícil. “Sabemos que ellos se hacen muy fuerte de local, sabíamos que iba a ser un partido incómodo. El planteamiento que tuvimos fue bueno pero cuando recuperábamos el balón nos pusimos imprecisos".

“En la Copa Libertadores nadie regala nada y se te equivocas terminas yendo a buscar la pelota dentro del arco como nos pasó. El equipo se mantuvo en el partido durante los 90 minutos, eso es importante. Tuvimos la situación para empatar. Sabíamos que íbamos a tener una o dos, pero había que meterlas. Vinimos a hacer nuestro plan de partido que era jugar en tres cuartos de cancha. Con el gol abrieron el partido y así y todo se nos hizo muy difícil", aseguró el zaguero.

Otro que habló con respecto a la derrota de hoy, fue el arquero de Colo Colo Brayan Cortés. El iquiqueño se mostró triste por el resultado y dijo que los errores terminaron por decidir al ganador del encuentro. “Mucha tristeza. Son errores que marcaron el partido y no nos puede volver a ocurrir. La mayor parte del tiempo aguantamos el partido y se nos escapó por detalles”.