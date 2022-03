Gustavo Poyet critica al Chelsea por no estar peleando el título de la Premier

Gustavo Poyet analizó el presente del Chelsea en la Premier League y aprovechó para criticar los resultados que han obtenido en la primera división inglesa que los tiene en el tercer puesto de la tabla, pero a lejanos 16 puntos del Manchester City, actual líder de la competición.

A través de una conversación con el podcast de Ladbrokes en la que analizó el presente de los Blues, aprovechando su paso por el club como jugador.

El actual técnico de la selección de Grecia comentó que “mi opinión sobre el Chelsea no ha cambiado. Pensé al comienzo de la temporada que necesitaban ser candidatos al título. Cuando eres el ganador de la Liga de Campeones, y luego vas y fichas a un delantero por £ 90 millones, eso significa que debes luchar por el título, es realmente simple”, comenzó exponiendo.

Además señaló que no deben existir excusas. “no podemos culpar al Covid, a las lesiones ni a nada. Chelsea necesitaba ser contendiente al título este año, ese es el resultado final. Es por el Chelsea, no pueden culpar a nadie más. Mira, no han perdido demasiados partidos, pero su problema han sido demasiados empates, y por eso están tan por detrás de Manchester City y Liverpool”, sostuvo.

Dentro de los aspectos positivos considera que Chelsea “cuenta con muchos tipos diferentes de jugadores”, sin embargo considera que “en este momento, cuando Mason Mount no está en su mejor nivel, o no está jugando, Chelsea extraña la creatividad. Son un poco más predecibles cuando Mount no está en su juego”.

A su vez, apuntó que las lesiones de Rumelu Lukaku han afectado el desempeño del ataque del club. “Normalmente esperaría que Kai Havertz compartiera parte de esa responsabilidad con Mason, pero debido a los problemas con Romelu Lukaku, Havertz está jugando al frente, donde realmente no podemos verlo en su mejor momento”.

También trató el tema de los contratos, aludiendo a que jugadores que están prontos a acabar su contrato con los Blues y que, por este motivo, pudieran bajar su rendimiento.

“Siempre he sido muy honesto conmigo mismo, tanto como entrenador como jugador. Si firmo un contrato por cuatro años, lo doy todo por ese club cada vez que visto su camiseta. Es lo mismo al revés también. No me gusta cuando los clubes dan a los jugadores contratos de cuatro años y luego deciden después de dos que no los van a jugar más. El respeto es una cosa de dos vías”, comentó.