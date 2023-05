Gustavo Quinteros justifica el retorno de Jordhy Thompson: “No le hago caso a las críticas; me guío por lo que la justicia y los médicos dicen”

Gustavo Quinteros no está conforme. Colo Colo cayó por la cuenta mínima ante Curicó Unido, en el Monumental, jugando a un nivel muy por debajo de lo que esperan en Macul. “El primer tiempo fue muy malo, de lo peor que hemos hecho. No tuvimos salida de juego ni asociaciones. No generamos peligro. Después de los cambios mejoramos, pero estábamos un gol abajo. Tuvimos tres ocasiones para empatar, pero en las tres las sacan ellos”, dice el DT.

En esa línea, el estratega reconoce que el equipo no logró recuperarse tras la expulsión de Maximiliano Falcón. “Con un jugador menos era arriesgar demasiado. Tuvimos aproximaciones, pero no se dio. Queremos repetir el rendimiento que tuvimos contra Boca. Pero tenemos bajas y hoy nos presentamos con seis o siete jugadores menores de 20 años”, señala.

El entrenador es enfático en un punto que ha complicado a los albos: los refuerzos que no han rendido. “Hemos tenido una serie de lesiones que me preocupan mucho. Solamente de Paul y Ramiro González han podido jugar mucho, de los que llegaron. El resto ha sufrido una serie de situaciones que los sacan de la titularidad. Es un tema complicado. Ahora empezaremos a ver las opciones que tenemos para agregar un lateral”, apunta.

Además, asevera sentirse mal por las constantes expulsiones en su escuadra. “Tengo mucha angustia por todo lo que nos pasa, en todos los partidos nos pasa algo. Hoy perdimos uno por expulsión, de nuevo”, declara.

Junto a lo anterior, Gustavo Quinteros justifica el retorno de Jordhy Thompson a la convocatoria y a las canchas, puesto que ingresó en el complemento. Su regreso le valieron las criticas de la ministra de la Mujer. “Él está en un proceso judicial. La justicia avala que el chico vuelva a trabajar. Los informes médicos indican que debe volver a hacer su actividad normal, para ser una persona distinta. Yo no le hago caso a las críticas, sino a los especialistas. Debo intentar reinsertarlo a la sociedad. Hago lo que la justicia y los médicos dicen para que pueda cambiar y sea una persona de bien”, enfatiza.

Daniel Morón, gerente de Colo Colo. Foto: Sebastián Oria/AgenciaUNO

“Hay que controlar los excesos”

Por su parte, Daniel Morón, el gerente deportivo de Blanco y Negro, también lamentó la derrota del Cacique. “Con lo que hoy mostró el equipo, nos está faltando. Debemos avanzar en la Copa Libertadores. Una vez que eso suceda, veremos cuales son las necesidades”, dice.

El exarquero también se refiere al retorno de Jordhy Thompson, quien ingresó al campo en el segundo tiempo. “Él volvió a los entrenamientos hace seis días. Siempre es prematuro hacer un análisis cuando un jugador que no trabaja continuamente, juega. Tiene que afinarse. Sintió eso en el campo”, dice, sin entrar en lo extrafutbolístico.

Sobre la expulsión de Maximiliano Falcón, el campeón de la Copa Libertadores de 1991 dice que: “Hoy hubo un rendimiento bajo general. Siempre que uno se queda con uno menos, el equipo se ve disminuido. No sé si fue para expulsión, probablemente sí. Hay que controlar los excesos”, señala.

El directivo habla sobre los refuerzos albos que han cumplido con las expectativas. “Nosotros esperábamos que las incorporaciones estuvieran a la altura. Lamentablemente, han convivido con las lesiones. Los contratamos por todo el año. Todavía no he hablado con Quinteros sobre quienes vendrán”, apunta.