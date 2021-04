Gustavo Quinteros se resigna: “Acatamos esta sanción; sí, cometimos un error”

Gustavo Quinteros se lamenta por la ausencia masiva de jugadores en el partido frente a Ñublense, producto del positivo por Covid-19 que presenta Colo Colo y la amplia cantidad de contactos estrechos derivados de la celebración del triunfo en el Superclásico frente a Universidad de Chile. “La verdad nosotros estamos cuidándonos muchísimos. Tratamos todo el tiempo de estar atentos a los protocolos. Después de un triunfo importante, algunos jugadores olvidaron que no podían estar sin barbijos. No todos. De todas maneras, acatamos esta sanción. Hemos, sí, cometido un error. Esperamos no volver a a hacerlo. Esperamos sanearlo, respetando los protocolos”, lamenta el entrenador en la conferencia de prensa previa al partido ante Ñublense, dando cuenta de una mezcla de resignación, rabia y autocrítica.

“Hace mucho tiempo no teníamos contagios. Pasó lo de Willy Alarcón, pasó lo del vestuario. Están arrepentidos. Lo que tenemos que hacer es pensar en el partido de mañana. En reemplazar a los que no van a estar. Si bien es un problema, debería pasar a ser una gran oportunidad para los jóvenes y para otros de experiencia. Es una oportunidad para ellos y para nosotros, como cuerpo técnico, de seguir aprendiendo, mejorando, evitando que esto siga sucediendo”, añade aludiendo a la inesperada conformación que tendrá el Cacique en el duelo ante los Diablos Rojos. En este sentido, recibió una buena noticia: podrá contar con el volante Leonardo Gil y el arquero Omar Carabalí, quienes no participaron en la celebración, por encontrarse en el control antidopaje.

“Teníamos poco tiempo para tener molestia, bronca. Muy poco tiempo para preocuparme. Cuando nos enteramos, empezamos a citar a los jugadores que a lo mejor no tenían que venir. Y la verdad, salió todo muy bien. Los chicos están motivados, con ganas de mostrar sus cualidades. A veces, las oportunidades se presentan en las ocasiones menos esperada. A lo mejor la oportunidad se les iba a dar en un tiempo más. Les hemos dado confianza para que se sientan seguros y lo hagan de la mejor manera”, revela respecto del plan de acción que tuvo que implementar al quedarse sin 18 jugadores.

Plena confianza

De lo que más se preocupó Quinteros fue de reforzar la confianza sobre sus elementos jóvenes. “Los veo muy bien. Hay chicos jóvenes, pero con muchas condiciones. Si logramos que cada uno juegue en buen nivel, se puede hacer un gran partido. La confianza se las vamos a dar. Hoy hablé con ellos. Yo tengo plena seguridad de que ellos van a entrar pensando en que se puede ganar el partido. En el inicio del partido nos vamos a dar cuenta de en qué nivel estamos, pero no tengo dudas de que lo van a hacer bien. Ojalá que puedan aprovecharlo, tomar esta oportunidad para aportar al equipo y que no sienta falencias y que pueda ser el mismo equipo que viene jugando hace un tiempo”, recalca.

“El mensaje es que no jueguen presionados para sacar un buen resultado, sino que es una oportunidad que el fútbol les da. Algunos van a debutar, otros van a jugar después de un tiempo. Yo creo que lo van a hacer muy bien. Es algo que se les presenta mañana y que tienen que tomar como algo muy positivo para el futuro de ellos. Van a jugar todos en su mejor nivel. No tengo dudas. Tenemos todo el día para hablar con ellos, darles mucha más confianza”, añade.

El estratega admite un margen de incertidumbre, pero prefiere confiar en elementos que dice conocer en profundidad. “Hay dudas, pero con la mayoría de estos jugadores hemos trabajado en la semana. Han hecho fútbol jugando en el mismo equipo, en las mismas posiciones en que les tocará jugar mañana. No es que va a ser una improvisación total. Después, dar ventajas, no tuvimos el tiempo con los mismos, trabajar, jugar, por ahí puede ser. Seguramente va a ser un equipo duro este Colo Colo que va a jugar mañana. Siento eso como entrenador. Tengo esa sensación. Ojalá que sea así”, afirma.

Recién el jueves, Quinteros contará nuevamente con toda su planteilla. “Todos los PCR salieron negativos. El tema de la trazabilidad es más institucional. Yo me voy a abocar a lo deportivo. Estoy pensando en las variantes, en conformar un equipo competitivo. De lo sanitario ya se habló. Tenemos un equipo en mente, hemos entrenado, vamos a tratar de aprovechar esta oportunidad. Tenemos muchos jugadores de los que van a entrar en condiciones de ser titulares también”, insiste.

De paso, agrega que Emiliano Amor podrá incorporarse el lunes a los entrenamientos grupales. “Vamos a ver cómo se siente después de 10 días entrenando en espacios muy reducidos”, advierte.