Haaland se estrena en la Premier League con un doblete para la victoria del Manchester City

El Manchester City superó por 2-0 al West Ham United este domingo, comenzando con el pie derecho la Premier League 2022-2023, buscando retener la corona de la liga más atrapante del mundo. Demostró la misma autoridad que arrastra con el valor agregado de tener un delantero en alto estado de forma como Erling Haaland, autor de los dos goles en el Estadio Olímpico de Londres. Por su parte, el Manchester United cayó 2-1 con el Brighton, en Old Trafford.

El equipo de Pep Guardiola manejó el 76% de la posesión del balón y, aunque no tuvo un asedio de llegadas, sí contó con la eficacia del delantero noruego. El ex Borussia Dortmund había quedado con la espina clavada de no anotar en su debut oficial en la Community Shield, ante el Liverpool, pero en su primer juego en la liga demostró su capacidad. Compartió la línea de ataque con Phil Foden y Jack Grealish.

El 1-0 de los Ciudadanos fue en los 36 minutos, mediante un lanzamiento penal. Después, en los 65′, Kevin De Bruyne asistió de gran manera a Haaland, para que éste pusiera el 2-0 definitivo ante los Hammers. En los 78′, el noruego fue reemplazado por el argentino Julián Álvarez, otro que tuvo su debut en la liga inglesa.

Tras el juego, Guardiola quedó conforme con la presentación de su escuadra. “Sí, fue una excelente actuación. Lo que no hicimos contra el Liverpool en términos de ser competitivos, lo hicimos hoy. Hicimos un muy buen partido. Erling marcó los dos goles y es importante para él, para nosotros, para todos. Para un jugador que ha marcado desde el día en que nació, ¿por qué no iba a marcar aquí?”, manifestó el DT catalán.

El City es uno de los integrantes del Big Six (el grupo de los seis elencos más importantes de la liga) que ganó en la fecha inicial. Se une al Arsenal (2-0 al Crystal Palace), al Chelsea (1-0 sobre Everton) y al Tottenham (goleó 4-1 al Southampton). Uno de los que no pudo fue el Liverpool, el otro gran candidato al título. Empató 2-2 en su visita al Fulham, campeón del Championship anterior. El que perdió fue el Manchester United.

En Old Trafford, los Diablos Rojos sucumbieron ante el sorprendente Brighton, que se impuso 2-1 gracias al doblete de Pascal Gross en el primer tiempo, para la primera victoria en la historia del club en el Teatro de los Sueños. Tropezón en el debut en la liga para el técnico neerlandés Erik ten Hag, ex Ajax, quien tuvo que hacer ingresar a Cristiano Ronaldo para remontar el marcador. La presencia del portugués no ayudó mucho. El descuento del United fue por un autogol del transandino Alexis Mac Allister.