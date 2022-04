Hicieron las paces: Villanueva y Pavez superan su conato en Brasil con meme de Will Smith

Pocas, muy pocas veces, se ve en una cancha de fútbol que dos compañeros de equipo se peleen en una cancha, tras conseguir un triunfo histórico.

Pero eso fue lo que sucedió en Brasil, apenas Colo Colo derrotó por 2-1 a Fortaleza, cuando Carlo Villanueva y Esteban Pavez protagonizaron un conato en plena cancha del Estádio Castelão. Situación que fue el punto culmine de varias discusiones que tuvieron durante el encuentro y que se inicio, cuando el joven talento de los albos le entregó mal una pelota a Gabriel Suazo.

Fue entonces cuando Pavez lo recriminó, pues hizo que el capitán del Cacique forzó el tobillo que tiene a maltraer e incluso lo tuvo en duda para el debut en Copa Libertadores (no jugó ante La Calera el fin de semana pasado). Luego, otra vez, hubo un encontrón porque Villanueva se quedó con el balón y no lo despejó, cuando ya no quedaba nada de partido y los locales bombardeaban el rancho defendido por Brayan Cortés.

Todo esto culminó con el empujón que fue captado por la transmisión oficial y que, de no intervenir sus compañeros, pudo terminar en golpes. Sin embargo, la tranquilidad del vestuario y el bálsamo de la victoria calmaron los ánimos de ambos jugadores y así lo mostraron públicamente los involucrados en sus redes sociales.

Fue el enganche quien subió una historia, utilizando un meme del incidente de Will Smith en los premios Oscar, en su cuenta (@carlo10villanueva_) y varios emojis de risa. “Jajajajajajajaja, vamos hermano”, fue lo que posteó el formado en el club de Arellano y la respuesta de Pavez fue compartir esta imagen y agregarle una carcajada.

Pero los gestos no sólo fueron virtuales, pues -según cuentan desde el estado de Ceará- ambos conversaron la situación y quedaron tan amigos como siempre. “Fue una calentura del partido, pero terminó ahí”, es la frase utilizada para describir lo que pasó.

Colo viajará este viernes a Santiago, para jugar el domingo con Unión Española en Santa Laura (17:30 horas) y el martes recibirá en el Monumental a su institución hermana, Alianza Lima. por la Libertadores (18 horas).

