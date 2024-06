Históricos de la Roja se dividen por la decisión de Ricardo Gareca de prescindir de Arturo Vidal y citar a Pavez para la Copa América

Ricardo Gareca golpea la mesa. El técnico cierra la nómina de 26 jugadores con los que la Roja enfrentará la Copa América e incluye a dos jugadores: Esteban Pavez y Nicolás Fernández. El primero aparece para reforzar el mediocampo, mientras que el segundo llega para reemplazar a Felipe Loyola, quien sufrió una lesión en el amistoso ante Paraguay. Ambos, a su vez, se suman a Benjamín Kuscevic, quien fue llamado de emergencia para el duelo ante los albicelestes.

El nuevo reglamento permite la inscripción de 26 futbolistas para la competencia, tres más que la cifra que anteriormente era considerada en certámenes internacionales. El Tigre, en el momento de dar la convocatoria de 24 futbolistas para el duelo ante los albicelestes, aseguró que aún estaba en análisis optar por esta posibilidad. Finalmente, se decantó por utilizar todas las herramientas para el torneo que se disputará en Estados Unidos.

En ese sentido, por razones lógicas, hay dos ausencias que llaman particularmente la atención: Gary Medel y Arturo Vidal. Los dos referentes de la Generación Dorada estaban entre los 55 reservados, pero Gareca decidió no considerarlos en la nómina final.

Alrededor de este último, sobre todo, se generan más interrogantes. La primera, naturalmente, tiene que ver con su condición jerárquica y relevancia histórica en la Selección Chilena. Otra tiene que ver con la inclusión de Pavez, lugar que, posicionalmente, también podría haber ocupado el oriundo de San Joaquín.

Gareca manda

Es por eso que algunos históricos de Colo Colo y la Selección Chilena explican la ausencia de Arturo Vidal en la nómina del Tigre. Lizardo Garrido, por ejemplo, valoró la actitud del volante tras no ser convocado: “Arturo demostró todo lo que él ha sido en el fútbol mundial al estar a disposición del entrenador cuando lo requiera. Ahora, lo único que tiene que hacer es trabajar, entrenar para que, si lo llaman, esté a la altura de la Selección”, señaló en conversación con El Deportivo.

“Está en Colo Colo, jugando una posibilidad de llegar a otra ronda en Copa Libertadores. Gareca tendrá sus razones, pero a mí, lo que más me asombró, que un jugador de esta talla, de ese nivel, que ha estado en los mejores equipos del mundo, haya contestado con una disposición tan grande para cuando lo requieran”, complementó.

El Chano no le cierra las puertas a Vidal. “Cuando está bien Arturo, uno se da cuenta inmediatamente de lo distinto que es. Un jugador absolutamente de otro nivel. Pero como digo, lo veo tranquilo. Podría ser otro, pero le tocó a Pavez, que también es buen jugador. Gareca tendrá sus razones y sus motivos de por qué no lo nominó, pero no me cabe duda de que luego lo va a llamar”, aseguró.

Gabriel Mendoza, en tanto, llama a acatar la determinación del Tigre: “Creo que hay que respetar las decisiones del técnico, en el sentido de lo justo o de los momentos que vive cada jugador. Cuando en las primeras nóminas llamó a Edu (Vargas), la mayoría de la gente del fútbol pensaba en que cómo había hecho ese llamado si ya había pasado su época. Pero, indudablemente, cuando él viste la camiseta de la Selección, es un goleador histórico”, indicó en diálogo con La Tercera.

“En esta pasada, es el gusto y los momentos de cada jugador. Vidal, para mí, le hubiera servido mucho a la Selección, pero las decisiones las toma el técnico. Bajo esa ausencia, debe pensar que Pavez le debe servir mucho más. A lo mejor en posiciones, en su desempeño, en su recorrido, y creo que hay que respetarlo, independiente de los gustos. En este caso, Gareca es el que manda”, añade el Coca.

Ricardo Gareca entregó la lista de futbolistas que estarán en la Copa América de Estados Unidos 2024. Foto: Photosport.

Confianza en el DT y críticas a Vidal

Mendoza continúa su análisis y, a pesar de extrañar el nombre del mediocampista en la convocatoria, tiene plena confianza en la decisión del técnico: “Vidal debería haber estado sí o sí, por todo lo que representa Vidal y por lo que es tanto a nivel nacional e internacional. Hubiera sido un gran aporte, pero hay que pensar que, a lo mejor, no lo tiene en consideración porque juegan en una posición totalmente diferente. Pavez es un volante de contención, sin tanta llegada. No es un volante mixto, es más defensivo. Vidal tiene un recorrido de toda la cancha, tiene llegada al gol y se mueve por todo el frente de ataque. Gareca, quizás, no necesita a ese jugador”, indicó.

“Tenemos que ponerle todas las fichas a la Selección y a lo que ha demostrado Gareca en tan poco tiempo, que hace mucho rato no lo veníamos. Se juega bien y se hace goles, entonces tenemos que darle la pasada a lo que quiera el técnico”, finalizó.

Leonardo Veliz, en cambio, es más tajante. Para el Pollo, la decisión del técnico es necesaria en el nuevo proceso. “A Vidal no lo nomina, me imagino por sus antecedentes de ser un hombre ‘todo terreno’, hasta caer en el desorden táctico y eso no es lo que busca Gareca. El DT da libertad, pero bajo un orden establecido. Además, tiene un prontuario de ser un jugador díscolo propenso a las expulsiones, y eso juega en contra. Es cosa de ver sus irregulares actuaciones en este Colo Colo 2024″, aseguró a este medio.

“Yo creo que no lo tendrá más considerado en el proceso. Con sus antecedentes, Vidal le hace más mal al equipo que bien. Su estridencia como futbolista y el populismo con el que se expresa, no son como lo de un Claudio Bravo o un Alexis Sánchez, por ejemplo. Eso es importante en la cohesión. Dentro de todo, yo creo que Gareca ha privilegiado la pugna con Pavez porque es más serio, es capitán de Colo Colo, es el jugador más regular en la irregular campaña en el campeonato. Aunque Vidal demostró atisbos de una mejor actuación en Copa Libertadores, no ha prevalecido en el andamiaje colocolino. Almirón habla puras alabanzas de Vidal, pero no se refiere a los partidos en los que ha estado afuera ni en los que tuvo que sufrir, como con Alianza Lima, por su ausencia”, continuó.

“En Perú hizo una limpieza frente a toda la prensa y con jugadores que tenían un currículum. Gareca quiere a Pavez haciendo esa labor que hizo alguna vez Marcelo Díaz en su mejor época, buscando la pelota entre los centrales. Ese trabajo quiere replicar, pero si llamara a Vidal, él iría de un lado a otro, no hace ese trabajo. Por ahí va el tema técnico-táctico”, añadió.

Finalmente, el Pollo también apuntó contra la personalidad del volante: “Ahora, en la parte de convivencia, tener un jugador tan avasallante como Vidal, provoca rechazo. Ha hecho y deshecho en Colo Colo y la Selección. Cuando lo sacaron, él se pone a dirigir al lado del entrenador. Es muy avasallante su personalidad”, dijo.

“Por personalidad y experiencia, para todos los jóvenes que han estado entrando, su experiencia no es tan necesaria porque está la de Bravo, de Sánchez, de Vargas e Isla. Por experiencia, no falta nadie”, sentenció.