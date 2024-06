Hummels, el patrón amarillo que va por su primera Orejona

“Muchos querían jugar contra nosotros”, disparó Mats Hummels tras el gran triunfo del Borussia Dortmund sobre el PSG, en París. Los alemanes no eran los favoritos frente al equipo de Kylian Mbappé, pero se impusieron con autoridad, tanto en Alemania como en Francia. En ambos partidos, el experimentado defensa fue la gran figura, el MVP, según la UEFA. En la ida marcó de gran manera a la estrella de los galos, mientras que en la vuelta marcó el gol del triunfo con un certero cabezazo.

A sus 35 años, el central busca ganar su primera Champions, el gran trofeo que le falta. En su palmarés ya tiene un Mundial con la Mannschaft, en Brasil 2014, donde fue titularísimo. También lo es en el equipo amarillo, donde es uno de los máximos referentes junto a Marco Reus, otro que vivirá una jornada especial hoy en Wembley, en la final ante el Real Madrid.

Un camino que Hummels y el Borussia Dortmund han recorrido en silencio, pero que quieren culminar con un histórico grito de campeón ante el rey de la competencia. Sin embargo, tal como lo advirtió tras eliminar al PSG, se trata de un equipo al que no se debe menospreciar, que puede parecer estar un escalón más abajo que los merengues, pero que siempre se las arregla para competir.

El central quiere una revancha tras la final de Champions que perdió ante el Bayern Múnich en 2013, curiosamente, también en Wembley. Hoy, otra vez con la camiseta de los negriamarillos, buscará la Orejona, trofeo que el club dirigido actualmente por Edin Terzić levantó por única vez en 1997. “Mats supo cuestionarse para volver a ser imprescindible. Actualmente, es impresionante. Han pasado años desde que fue tan convincente. Permite a nuestro equipo estar mejor equilibrado y gestionar situaciones de peligro con mayor tranquilidad”, lo elogió su entrenador.

Hummels, quien debutó con el Dortmund en 2008, luego de tener pocas oportunidades en el Bayern, su club formador, se transformó con los años en un símbolo. Y aunque no es el capitán, ya que la jineta la luce el volante Emre Can, es el máximo líder del equipo. Una condición que no se ganó solo por su edad, sino también por el brillante rendimiento que lo tiene como uno de los mejores jugadores de esta edición de la Champions. Además de su juego aéreo, destaca en el anticipo y en la recuperación de pelotas.

Por eso mismo, causó sorpresa que Julian Nagelsmann, técnico de Alemania, no lo convocara para la Eurocopa que comenzará en dos semanas más. Evidentemente, aquello molestó y decepcionó a Hummels, sobre todo, después de un campañón como el actual, en el que se cansó de demostrar su vigencia. “Es amargo para mí como individuo, porque actualmente soy uno de los cinco mejores defensores de Alemania y no estaré en la Euro”, se lamentó. Hoy quiere superar ese trago amargo levantando la copa más importante del fútbol del Viejo Continente.