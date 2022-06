Ignacio Varas queda al borde del podio en la final de salto en la FIG World Challenge Cup de Croacia

Besando el podio y abrazando largo y tendido a su entrenador. Así fue el el cierre de torneo para Ignacio Varas en la FIG World Challenge Cup de Gimnasia Artística, en Croacia. Ahí, el atleta nacional tuvo una destacada participación en la final de salto, quedando en la cuarta posición en su disciplina, con un puntaje de total de 14.033.

Un buen desempeño del oriundo de Santa Cruz, quien quedó cerca del tercero de la competencia, el turco Adem Asil, quien hizo un total de 14.483 puntos.

En el primer intento de la final, el gimnasta nacional logró un puntaje de 13.800. Algo que no lo había dejado totalmente conforme, consciente de que su segundo intento debía superar las primeras calificaciones de los jueces que en esa jornada estaban dirimiendo en la localidad de Osijek.

Así, en su segundo salto, el nacional logró mejorar mucho, alcanzando una puntuación de 14.266. De esta forma, entre ambos sumó los 14.033, que lo dejaron muy cerca del podio.

En tanto, la prueba en Croacia la ganó el ucraniano Igor Radivilov, quien alcanzó un total de 14.866 puntos. La segunda ubicación, en tanto, fue para el brasileño Caio Souza, que registró un total de 14.616.

Ahora, con este resultado, el atleta volverá a Latinoamérica para sus próximas competencias en Colombia y Brasil.

Pero no Varas no estuvo solo en Croacia. Esto, porque Franchesca Santi, en la prueba de suelo de damas, alcanzó la octava posición. La atleta hizo una rutina que logró un puntaje de 11.500.

En esa disciplina, la rumana Ana Barbosu se colgó el oro con un puntaje de 13.333, mientras que la plata fue para la croata Ana Derek con un marcador de 13.266. Cerró el podio la turca Goksu Uctas Sanli, con 12.800 puntos.

El camino y el sueño de Santiago 2023

Desde hace cuatro años que Ignacio Varas comenzó a representar a Chile como deportista del Comité Olímpico de Chile. Aunque, según contó en entrevista con un medio local, desde los doce años que se encuentra en el alto rendimiento, cuando su padre lo llevaba al gimnasio del Colegio IRFE en Santa Cruz. “Él es profesor de Educación Física, al igual que mi mamá. De hecho, fue en el tapete donde aprendí a caminar. Me encantaba, veía al resto haciendo piruetas y sentía que volaban. Siempre supe que quería ser gimnasta”, decía el año pasado en una entrevista a En Colchagua.

Y es que el de Santa Cruz ha tenido un arranque prometedor. A pesar de su corta carrera, ha cosechado importantes, como lo son su medalla de bronce en Suelo, en el Sudamericano de Trujillo en 2014, sus segundos lugares en el Nacional All Around 2019 y en los Nacionales de Suelo y Salto, en los Juegos Deportivos de 2017, y el oro en el Campeonato Nacional de Salto 2018. Además, fue finalista en el Panamericano en Salto, en Lima el 2017.

“He tenido que sacrificar muchas cosas. Por ejemplo, cuando chico salíamos de clases y mis amigos se iban a jugar a la plaza. Y yo me tenía que ir a entrenar. Ahora me pasa que cuando compito en el extranjero me pierdo cumpleaños importantes, eventos familiares, 18 de septiembre, etcétera. Son varias cosas que uno deja de lado, pero amo lo que hago”, sostenía.

Y si hay un referente en la vida de Varas es Tomás González. Gimnasta con el que ha entrenado durante más de seis años y que, dice, lo llena de motivación y orgullo.

“Desde chico mi referente es Tomás González. Tengo el gusto de entrenar con él todos los días, desde hace seis años. Es algo que antes nunca hubiese pensado. Es un amigo más, siempre me guía con lo que tengo que hacer o cómo enfrentar una competencia”, comentaba el atleta en esa misma entrevista.

Una de las metas de Varas es llegar a los Panamericanos de Santiago 2023. A 500 días del evento más relevante a nivel continental en materia del atletismo, sueña con encontrar un rendimiento que le permita soñar con medallas.