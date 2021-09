Inzaghi, DT de Inter: “Jugando así, estoy seguro de que clasificaremos a octavos de final”

Hace 1 hora Tiempo de lectura: 2 minutos

Simone Inzaghi, técnico de Inter de Milán, se mostró triste por la derrota ante Real Madrid, pero conforme con la actitud de sus jugadores. FOTO: REUTERS.

El entrenador del campeón italiano no escondió su pesar por la derrota ante el Madrid. “Teníamos que prestar más atención, quedaba un minuto para el final”, dijo sobre el tanto de Rodrygo. Sin embargo, destacó la actitud de su equipo: “Me quedo con la agresividad con la que atacamos al Real Madrid. No olvido todas esas paradas de Courtois, tuvimos que meterlas y no fue así”.