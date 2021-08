Técnico de Inter de Milán insiste a la dirigencia del club que retenga al chileno Arturo Vidal

Hace 2 horas

Arturo Vidal ya había convencido futbolísticamente al técnico de Inter, Simone Inzaghi, y no hizo más que refrendarlo con la actuación ante Genoa. FOTO: AFP.

Simone Inzaghi ya había quedado impresionado con el estado del volante chileno. Según se enteró El Deportivo, el ex DT de la Lazio ya se había acercado a la secretaría técnica antes del duelo ante Genoa. Un compromiso que no hizo más que refrendar el requerimiento del ex delantero, quien no quiere que el jugador se marche, al menos en esta ventana de mercado.