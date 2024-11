“Jamás le saqué en cara una operación”: Juan Tagle responde a los duros dardos de Nicolás Castillo tras salida de la UC

Nicolás Castillo desató un infierno con su salida de Universidad Católica. El delantero, que tuvo poca acción en la cancha bajo las órdenes de Tiago Nunes, no estaba contemplado para formar parte de los planes del cuerpo técnico estudiantil de cara al 2025, por lo que se vio obligado a abandonar la institución por la puerta trasera.

En ese contexto, al momento de su partida, el formado en la precordillera lanzó un incendiario mensaje en contra de la dirigencia de Cruzados, acusando una serie de desacuerdos en su retorno al club. “Hubo cosas que no me gustaron, que me dijeron que me molestaron, me faltaron el respeto. Que el presidente me diga que se gastaron tres, cuatro millones de pesos en llevarme a España a operarme, cosa que yo no pedí. Que te saquen en cara que fue un gasto económico para el club el llevarme allá, siendo que yo no lo pedí”, dijo sin filtro.

Precisamente, como respuesta a los comentarios que avivaron la polémica en San Carlos de Apoquindo, Juan Tagle entregó su versión de los hechos. Para el timonel, los ataques del exfutbolista del Benfica son injustificados. “Específicamente a esa frase, que le saqué en cara una operación, no puede ser más injusta. Jamás le saqué en cara una operación. Después del Clásico Universitario tuvimos una conversación larga y le hicimos saber que como institución nos preocupaba lo que él proyectaba como imagen. Él se quejó de que no lo apoyamos en ese tema y lo único que le dije fue: ‘Nico, nosotros te hemos apoyado siempre’”, señaló en un diálogo con Radio ADN.

En línea con lo anterior, el mandamás de la Franja aseguro que, incluso cuando no formaba parte del equipo, la dirigencia le siguió la pista y lo ayudó con su recuperación para materializar su anhelado regreso.“Siempre seguí su carrera afuera, mantuve contacto con él, e hicimos el esfuerzo de ayudarlo. Entrenó mucho tiempo antes de poder ofrecerle un contrato. En esto nunca hemos cambiado las reglas: los jugadores juegan lo que el cuerpo técnico decide que jueguen. La decisión que no le gusta fue exclusivamente deportiva, no ofrecimos la renovación. Vivimos situaciones difíciles con él, algunas se saben y otras no, pero eso no tuvo impacto en lo deportivo”, afirmó.

Mensaje a Pablo Milad

La controversia con Nicolás Castillo no es la única que rodea a la figura de Juan Tagle. En la jornada de este sábado, y tras la coronación de Racing ante Cruzeiro en la final de la Copa Sudamericana, el presidente de Cruzados también lanzó un llamado de atención dirigido directamente hacia Pablo Milad.

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, el directivo comentó que “ojalá el presidente de la ANFP haga las gestiones para una distribución más equitativa de los cupos a copas entre los distintos países para no seguir aumentando las diferencias y además terminar con la aberración del partido único en la primera fase de Sudamericana”.

Los dardos de Tagle se dan en el marco de la repartición dispar que tiene Chile en los boletos para acceder al certamen subcontinental, en comparación a la cantidad que poseen países como Argentina y Brasil. En ese sentido, en los últimos años, la UC ha sufrido al tener que enfrentar la ronda preliminar, habiendo quedado eliminado en dos ediciones consecutivas de forma anticipada: ante Audax Italiano, en 2023, y frente a Coquimbo Unido, en 2024.