Jean Beausejour y una espina en su carrera: “Me hubiese encantado jugar un tercer Mundial”

Hace unos días la noticia sorprendió al fútbol chileno: Jean Beausejour anunció su retiro de la actividad, tras un 2021 en Coquimbo, equipo con el que consiguió el ascenso a Primera. Hoy, ya retirado, hace un balance de su carrera, su paso por la Selección y los compañeros con los que jugó.

“Lo venía madurando hace un tiempo. Tiene que ver con un tema familiar, me sentía muy a gusto en Coquimbo y sentía que podía seguir jugando, pero la distancia con la familia terminó por decantar en mi retiro”, dijo el exjugador a radio ADN.

Jean Beausejour durante la temporada 2021 de la Primera B con la camiseta de Coquimbo Unido, en la que sumó 1962 minutos en 22 encuentros disputados. FOTO: AGENCIAUNO

El hombre de 37 años, en general, hizo un balance positivo de su carrera futbolística. Sin embargo, confesó algunas cosas que le habría gustado lograr: “Me hubiese encantado jugar un tercer Mundial, y con lo cerca que estuvimos. Siempre va a estar esa vocecita. Lo otro es que me hubiera gustado ser campeón más veces con la U y jugar Copa Libertadores de manera mucho más competitiva”.

Beausejour en la clasificatoria rumbo a Rusia 2018, en la derrota por 1-0 frente a Argentina en Buenos Aires. La Roja terminó fuera del Mundial por diferencia de goles. FOTO: Gustavo Garello/Jam Media/AGENCIAUNO

El mejor entrenador que tuvo

En una extensa carrera, en la que sumó experiencias en países como México e Inglaterra, además de Chile, el zurdo guarda un cariño especial por sus excompañeros “Carmona, Valdivia, y en la última etapa de la U, a De Paul, Lorenzetti, Montillo y Larrivey”. Sin embargo, al momento de elegir a un entrenador que lo haya marcado, ahí Bose no dudó: “Marcelo Bielsa. A partir de él siento que me cambió la carrera y la forma de ver el fútbol, me cambió la forma de encarar la profesión. Fue un entrenador que marcó mi carrera y mi vida”.

Su opinión del camino a Qatar

Al momento de hablar de la actualidad de la Roja, Beausejour se muestra optimista de un proceso en el que tuvo la oportunidad de participar en 2020, en los enfrentamientos ante Perú en Santiago y Venezuela en Caracas. Cree en que se puede ver a la Selección en el Mundial: “Llegamos con ciertas chances para ir al repechaje. Siempre voy a elegir creer, sobre todo si son porfiados y se empecinan en decirle a todo el mundo que tiene que creer. Hay un espíritu batallador, no se han rendido y les deseo lo mejor”.