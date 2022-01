Joaquín Larrivey desmiente al timonel de Azul Azul: “Qué lástima que no dijo la verdad, pero ya está”

La no renovación del goleador azul, Joaquín Larrivey, es un capítulo que todavía genera polémicas en Universidad de Chile. Si bien el presidente de Azul Azul, Michael Clark, argumentó las razones de la salida del argentino, sus explicaciones fueron desmentidas por el aludido.

Y es que el mandamás de la concesionaria de la U habló largo en la conferencia de prensa de la presentación del técnico Santiago Escobar. Una instancia donde los medios no dudaron en preguntar sobre la bullada salida del máximo goleador en las últimas dos temporadas.

“Los contratos o las renovaciones se deben discutir al final de la temporada y en su mérito, se debe ver qué jugadores deben ser renovados o no. Se nos hizo presente la renovación de (Joaquín ) Larrivey y (Ramón) Arias. Si bien no estábamos de acuerdo en hablar, tuvimos la consideración de hacer una excepción y hacerles una oferta”, aseguró el timonel de la U.

Asimismo, Clark insistió en el punto y expuso que “son ofertas que a mi juicio eran buenas, que significaron hacer un esfuerzo importante. He leído por ahí que estábamos bajando las condiciones (de la renovación del delantero) y no es así. (Las ofertas) No fueron aceptadas. Si hubiesen sido aceptadas, esos jugadores serían parte del plantel 2022″.

Una respuesta que incomodó al ex ariete de los universitarios. Si bien no entró en detalles, el futbolista desmintió tajantemente el relato del empresario de quien dijo que no había contado la verdad de los hechos.

“Qué lástima que (Clark) no dijo la verdad. Pero ya está. La gente sabe cómo son los dirigentes y cómo soy yo. No hay nada más que aclarar”, dijo el delantero escuetamente a Radio Adn.