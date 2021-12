Larrivey esperará el llamado de la U solo hasta la próxima semana

No hay plazo que no se cumpla y deuda que no se pague. Y Joaquín Larivey lo sabe. Por lo mismo, ya se puso plazos para definir su futuro y proyectar cómo será su temporada 2022.

Y según cuenta su círculo íntimo, la prioridad sigue siendo Universidad de Chile. Pero sabe que no puede esperar eternamente el llamado de la entidad estudiantil. Por lo mismo, la próxima semana se reunirá con su representante -Sergio Irigoitía- para escuchar todas las ofertas que estén disponibles. Desde Estados Unidos lo buscan.

Lamentablemente para el máximo artillero estudiantil, todo indica que -dentro de esos ofrecimientos- no estará el de la concesionaria laica. Según lo que pudo averiguar El Deportivo, hasta hoy, no hay ningún ofrecimiento del club que se salvó del descenso en los últimos minutos de la fecha final. Ni siquiera un llamado del gerente técnico -Luis Roggiero- al jugador o a su manager. “No nos han ofrecido nada”, dijo ayer el agente transandino.

Cabe recordar que Larrivey marcó 24 goles en la temporada pasada (sumados Campeonato Nacional y Copa Chile) y que fue titular en 32 de los 33 duelos que disputó por el Torneo. De hecho, el presidente de Azul Azul en su época más gloriosa -Federico Valdés- aconsejó a la actual directiva y les pidió que renovaran al argentino: “Espero que siga. Los goleadores son tan escasos y con ellos hay que hacer el esfuerzo máximo por retenerlos”, el otrora timonel en ESPN.

Más las cosas parece que no tendrán buen puerto, porque si los jerarcas del Romántico Viajero no levantan el teléfono, Joaquín podría terminar en Estados Unidos, Brasil y de Argentina. Ligas que ya tienen el nombre del trasandino en carpeta y en la cual Walter Montillo trabaja directamente.

Más, el ariete tiene la esperanza de continuar vistiendo los colores bullangueros y que la promesa que le hizo la máxima autoridad de la sociedad anónima, Michael Clark. “Si el presidente cumple su palabra (y confío en que así será) nos volveremos a encontrar el año que viene, para seguir vistiendo con enorme orgullo la hermosa U en el corazón. Y, en caso contrario, me iré con la frente en alto por haber dejado el alma hasta el último segundo, siempre”, posteó el futbolista en su Instagram.