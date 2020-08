Joaquín Niemann está cumpliendo sus objetivos en Illinois

Dos rondas sobre el par suma Joaquín Niemann en el BMW Championship, el segundo torneo de los Playoffs del PGA Tour. Mal, se podría pensar, pues el chileno no ha podido vencer a Olympia Fields y suma tres bogeys más que los birdies que ha hecho en el campeonato, nueve contra seis. Pero no. La participación del talagantino es buena allí en las cercanías de Chicago. No brillante, pero se puso 13° en la pizarra.

Joaco hizo +2 el jueves y se ponía 21º en la tabla. En la jornada de viernes, el número uno de Chile partió de buena manera, con birdie en la primera bandera enfrentada. Se vino abajo con tres bogeys consecutivos, igual que el primer día, pero esta vez, a contrario de lo ocurrido el jueves, donde lo hizo en los hoyos finales, le quedaban 12 banderas para recuperarse. Y lo hizo (ver tarjeta).

Con buenos golpes y aún manteniéndose en el grupo de jugadores que no ha anotado ningún doble bogey en el campeonato, el nacional sigue peleado con los fairways, muy bien defendidos por el largo rough del campo Norte de Olympia Fields, pero mejoró respecto del día 1: acertó la mitad de las calles, siete de 14. También mejoró en una cifra comparándolo con la ronda inaugural en el GIR, que mide la eficiencia para llegar al green: ahí tuvo 12 de los 18.

Con -1, solo los dos líderes, Patrick Cantlay y Rory McIlroy, rebajan el par.

Con +3 en el acumulado (72-71), Niemann se ponía al momento de entregar su tarjeta 16º, pero los objetivos del chileno en Illinois no son solo mirando la tabla, sino también el ranking del PGA Tour. El chileno necesita subir un lugar en el escalafón después del torneo para acceder a la final del circuito, la próxima semana, y al momento de cerrar su ronda, la proyección indicaba que lo estaba logrando, pues proyectaba subir al lugar 28.

Además, aunque el corte del ranking se hará el 7 de septiembre, Joaco necesita mantenerse como el quinto mejor ranqueado no clasificado al US Open para conseguir un lugar en ese major. En ese sentido, también lo estaba consiguiendo.

Este sábado, Niemann disputará la tercera ronda de este campeonato que reparte 9,5 millones de dólares en premios y el triple de puntos para el ranking del PGA Tour.