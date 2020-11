Johnny Herrera: “Caputto era un tonto útil de Vargas y Goldberg”

Johnny Herrera (39) atiende a La Tercera cumpliendo labores de padre. Le toca cuidar a su hijo Bruno, su gran amor. Su señora Steffi Scholtbach está cumpliendo su turno de enfermera en una clínica de Viña del Mar. A ratos, la conversación se ve interrumpida por Brunito, como le llama el angolino. El arquero responde a todos sus requerimientos. Pero ese es otro Johnny. Tiene otra voz. No es el mismo que acostumbra a disparar contra situaciones que no le parecen. Al reintegrarse a la conversación vuelve el Samurai de siempre.

¿Qué balance hace del primer semestre de Everton?

He demostrado que estoy súper vigente, que me da para proyectarme otro año más. Gracias a Dios he podido jugar todos los partidos. Y sin lesiones. Eso me atormentó un poco el año antepasado en la U. Estaba muy mal de la espalda. En lo grupal creo que el equipo está para más. Se nos fue Rubio, Copete y González. Hemos sido competitivos y con la llegada de los delanteros seremos protagonistas.

¿Está bien físicamente? Hubo una foto que terminó siendo meme por su contextura física...

Me mataron con esa foto. Pantalla ancha, sin HD. La polera arrugada, me hicieron pebre. Pero después mi señora subió una foto con las calugas marcadas. Me dio risa. Será muy difícil que algún día me vean así. Ahí se aprovecharon mis amigos chaqueteros que soñaban con verme en el suelo. Pero sigo con el mismo peso que siempre, la misma grasa.

Esta foto frente a la UC generó una serie de memes contra el portero.

¿Cómo ve los duelos frente a Perú y Venezuela?

Son dos partidos clave. Chile tiene que ganar cuatro puntos mínimos. Después cuesta mucho recuperarlos. Ojalá que el equipo rinda. Al menos Vidal y Sánchez están prendidos. Eso da ilusión.

¿Se debe ir Rueda si no saca los cuatro puntos?

Muchos quedamos medio descolocados con los llamados de la Selección. El tema de los arqueros, por ejemplo. Pero ser tan drástico para bajarle la cortina todavía es temprano. Si Chile pierde de forma desastrosa será diferente, pero ojalá pueda terminar su proceso y dejándolo trabajar. No me gustaría que se fuera.

¿Aprueba la nómina?

Sí, pero sigo echando de menos a Mena. También a Marcelo Díaz que podría haber cubierto a todos los de esa posición que no vinieron en la primera fecha. Pero el profe tendrá sus argumentos . Ahora llamó a Beausejour y estaba retirado. Son sorpresas que a uno le cuesta entender, pero él tendrá sus motivos. Ojalá le resulte.

¿Es poco serio que vuelva Beausejour?

Habrá que ver la necesidad que tiene el profe. Yo creo que jugará con tres centrales. Yo quería eso en la U; porque a jugadores con esa edad no le puedes pedir recorrido de 100 metros.

¿Pero le llamó la atención?

Sí, obvio. Porque él había renunciado. Pero más allá del nivel de Beausejour en la U son jugadores que rinden en la Selección.

Por el nivel de la U no merece ser nominado

Es que hay muchos jugadores que rinden más en la Selección que en los clubes. Ahora tampoco creo que Beausejour tuviese tanta responsabilidad en el momento de la U. Para mí los esquemas con lo que jugaba la U eran pésimos.

¿Usted tiene nivel de Selección?

Creo que con el partido con Uruguay pude haber aportado. Quizás si jugaba Chile tenía dos puntitos más.

¿No siente que Rueda no la tiene clara en la portería? No llamó a Arias, uno fijo en su ciclo.

No sé qué pasara por su cabeza. Para mí el arquero que rinde es el que tiene que jugar. Me da la sensación que Arias no lo pasaba bien cuando jugaba. Cortés lo había hecho más o menos en amistosos, pero había que rendir por los puntos. Creo que no lo hizo mal, pero a lo mejor Chile tiene otros arqueros que pueden estar. El de Iquique se merece una oportunidad y no aparece ni en las cómicas. Y sí aparece un arquero de Primera B que no tiene más de diez partidos en Primera. Y no son arqueros de 18 años.

¿Le gusta Arias?

Es que el segundo arquero debe estar preparado para ser el primero. Arias te da esa sensación de que no lo pasa bien, quizás habría que mirar para otro lado.

¿Por la presión y las críticas?

Sí, exacto. Él tuvo problemas con su familia y eso no es cómodo. Más cuando es un arquero tan consolidado, en un equipo importante. Venir a desgastarse tampoco le conviene.

¿Los gritos histéricos de Cortés distraen o aportan?

Dejó demostrado que tiene buen vozarrón. Yo soy más de indicaciones concretas. EL ‘vamos, vamos’ ya no corre. Estaba muy nervioso, pero es entendible. Lo hizo bien.

¿Qué le pareció la salida de Caputto?

Es complejo. Yo habría esperado que terminaran estos dos meses de fútbol y lo hubiese evaluado. Aunque su evaluación era pésima, pero hubiese esperado. Pero la gente que decidió echarlo está en su pleno derecho. Es válido. Ellos estaban dentro y sabían lo que pasaba en el camarín.

¿Qué pasaba en el camarín?

Lo que me decían a mí era que tenía a la mitad del camarín hasta la coronilla por las decisiones que tomaba y su forma de trabajar. Era un técnico sin carácter, que según me dicen los cabros tomaba decisiones absurdas. La convicción hacia los jugadores la había perdido hace rato. Es el entrenador con menos carácter que he conocido. Pero a él siempre le hicieron la pega, se notaba mucho que las decisiones las tomaba la gente de arriba. Caputto era un títere, un tonto útil de Goldberg y Vargas, que lo usaban para hacer lo que se les cantaba.

¿Nunca lo vio capacitado para dirigir en la U?

No, cero. Más de la forma que llegó. Si no tienes valores y dejas a un equipo botado a un mes del Mundial Sub 17 es porque te importa muy poco el resto. Con esos valores no te irá bien. Hoy por hoy está donde tiene que estar; fuera del club y no dirigiendo al primer equipo que es una responsabilidad mayor. Él no tenía carácter.

Herrera en el último duelo que disputó Everton frente a Audax Italiano, en La Florida.

Caputto culpa a Aubert, el nuevo presidente.

Es irrisorio decir eso. Es como si me peleara con mi señora y culpo al conserje del edificio. Es absurdo, no tiene nada que ver.

¿No habla desde la herida porque Caputto lo sacó del club?

No, siempre he pensado lo mismo. Y a mí él no me saca del club. Tampoco fue el que me comunicó a mí. Él fue a mi casa, pero yo ya sabía. La Tercera lo había tirado la mañana antes. En rigor cuando él me lo comunica yo ya sabía. Eso que él tomaba las decisiones, maní.

Usted dijo que Arias fue el peor técnico que lo dirigió en la U. ¿Qué lugar pone a Caputto?

Arias es el técnico más chanta, Caputto es el con menos personalidad. En Primera tuve técnicos malos pero al menos tenían personalidad para dirigir en Primera.

¿Y qué responsabilidad le atribuye a Vargas y Goldberg?

Toda. Ellos llevaron a Arias, ellos pusieron a Caputto cuando había estado el Huevo Valencia que lo había hecho mucho mejor. Para mí fue porque Caputto era amigo de Vargas. Es la misma historia de cuando Vargas llevó a Capitano. Y lo mantuvieron cuando tuvo menos puntos que Arias. Y, curiosamente, el equipo empezó a ganar cuando me tocó entrar a mí. ¿Qué hizo para sostenerlo? Quedaste eliminado en primera fase de la Copa, te regalaron una final de Copa Chile y la perdiste. Poco entendible las decisiones. Me cuesta entender. Todos dicen que agarró el fierro caliente, pero le pasas a cualquier funcionario del club el primer equipo y le pagas cinco veces más de su sueldo y lo va a querer hacer. Quizás no, porque hay gente que tiene más valores y si lo llevan a trabajar con las inferiores se queda en inferiores.

¿Le gusta Dudamel?

No lo conozco, pero le deseo lo mejor. Llevar a un técnico de selecciones no debe ser fácil. Que la U vuelva a ser protagonista, que juegue para adelante yendo a buscar los partidos, no ratoneando como este técnico que se acaba de ir. Daba pena que la U cada dos partidos tuviese dos tiros al arco. No me calzaba que llegara ese técnico a ese puesto con tan poco. Ojalá la U se llene de mística como antes.

¿Le creyó a Heller sus excusas para no vender?

Pensé que iba a vender. Cuando algo no resulta te tienes que desprender de él. Ahora todos sabemos que era un pésimo negocio, que era mucha pérdida, y el hecho que no quisiera vender era porque había representantes. Pero al final es lo mismo que vendérselo a un empresario. Yo le hubiese vendido a un representante, pero que fuese serio.

¿Le gustaría retirarse en la U?

No sé. He hablado con Cristián Aubert, me ha dicho que quiere que me retire en la U, que le encantaría. No sé si se podrá. Está De Paul, que ha sido regular. Está Campos, que tiene una proyección espectacular. Pero el tonto de entrenador que había antes no lo citaba al final. No me gustaría taparlos, no sé. Pero sí sé que me quedan un par de años y estoy muy contento en Everton. Quizás nos encontramos en la U, pero no como futbolista, como otra cosa.