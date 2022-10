Jorge Sampaoli, técnico de Sevilla: “El diagnóstico de este equipo es que no está bien, que viene con la esperanza apagada”

Jorge Sampaoli regresa a dirigir en la Champions League después de cinco temporadas. El nuevo entrenador del Sevilla, equipo al que ya dirigió en la temporada 2016-’17, se mide al Borussia Dortmund en el Grupo G, el mismo cuadro alemán que lo goleó la semana pasada y que terminó en la destitución del anterior entrenador Julen Lopetegui.

“El rival tiene piezas clave individuales y colectivas muy fuertes. Están pasando un gran momento, con futbolistas con convicción y confianza. Pienso totalmente en la evolución de mi equipo, quiero que tenga la decisión de jugar un partido en una cancha muy linda, con un espectáculo único, y lo disfrute”, explicó el zurdo en la previa del duelo por la cuarta fecha de la Champions, tras debutar con un pobre empate ante Athletic de Bilbao.

Asimismo, explicó que “tenemos que neutralizar las capacidades de esos jugadores, que será muy complicado si no tenemos claridad de jugar un partido incomodando a un equipo que está muy sólido y decidido”.

Equipo en crisis

El inicio de temporada del cuadro andaluz ha sido un desastre. Al margen de los malos resultados en el torneo internacional, el elenco nervionense marcha en el décimo octavo puesto en LaLiga, en posiciones de descenso, con ocho fechas disputadas.

“El diagnóstico de este equipo es no está bien, que viene con resultados negativos y la esperanza apagada, es difícil. Los jugadores hacen un esfuerzo enorme, no encuentran resultados y se desaniman. En esa realidad se interpretan diagnósticos equivocados”, reconoció el zurdo.

Consultado sobre los problemas físicos del equipo, el transandino aseguró que “a veces el equipo no corre bien, no corre de la manera que tiene que correr. No puede generar y se le ve más diezmado. Si un equipo juega bien, mejor que el otro, esos aspectos son menores. Este equipo necesita jugar mejor, si no tiene el balón le va a costar, es un equipo construido para jugar y tiene que jugar”.

Sobre las soluciones, el ex DT de la Roja apuntó que “la evolución se verá en el campo. El primer paso es competir contra cualquier rival de igual a igual. Elaboramos estrategias visuales para tratar de convencer a un equipo que no viene de etapas anteriores negativas, sino de etapas muy positivas, así que tiene que recobrar la memoria rápido”.

Asimismo, insistió que “tenemos que recuperar la forma que nos identifique como grupo, como club, necesitamos descubrir qué somos. Para eso tenemos que empezar a crecer grupalmente debajo de una idea”.