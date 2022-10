Sampaoli sienta las bases de su nuevo Sevilla: “Si juegas mejor, no hay factores que hagan separar defensa y ataque”

Jorge Sampaoli se para enfrente del plantel del Sevilla. Están todos reunidos en el vestuario del equipo español. El ex técnico de la Selección sabe que está siendo registrado. Que ese discurso tiene un carácter más comunicacional que otra cosa. Por eso, procura ser cuidadoso en sus palabras y no dejar demasiado en evidencia sus planes en el ciclo que inicia en el club andaluz.

El casildense intenta ser claro en su declaración de principios más elemental, pero termina cayendo en sus intrincadas estructuras idiomáticas. De todas formas, las primeras reglas parecen claras. “Con todos ustedes hablaré generalmente e individualmente cuando estemos solos. Lo importante es que empieza un nuevo ciclo y los nuevos ciclos empiezan nuevas ilusiones, un montón de expectativas y que todas están relacionadas con el juego”, dice, en compañía de los principales dirigentes del club. Lo flanquea el presidente, José Castro.

Antes comenta lo mal que lo pasó con el Covid-19 en Francia, cuando dirigía al Olympique de Marsella, y en Brasil. “Me tocó también con (Atlético) Mineiro, el hecho de jugar sin público. Es algo totalmente diferente. No había público. Fue un año raro. No tuve identidad con la gente, con el lugar. No conozco a nadie. No podíamos salir”, recuerda.

El balón como motivación

Sampaoli no habla de tácticas ni de estrategias. Tendrá bastante tiempo en adelante para hacerlo. Y, sobre todo, trabajo que realizar para que, efectivamente, sus ideas se puedan plasmar. A lo que sí apunta es al origen lúdico del fútbol. “Más allá de cómo nos podemos conectar, entre una persona que proyecta y otra que ejecuta, es con el juego. Este es un juego y hay que intentar jugar mejor. Si juegas mejor, seguramente, no hay diferentes factores que hagan separar defensa y ataque. Hay globalidad. El juego es global”, enfatiza, mientras en el camarín sevillano no se mueve una hoja. El respeto al nuevo jefe es total.

El estratega vuelve a su referencia favorita. “Ahí, a partir del juego, pasan un montón de cosas. Y de ahí tenemos que empezar a jugar mejor. Si jugamos mejor, seremos seguramente mejores en una actividad que nosotros, por donde crecimos, con amor por la pelota, será mucho más fácil. Ahí, seguramente, habrá puntos de encuentro y facilidades para interpretar el juego, que a veces parece fácil, pero es bastante complejo. Así que ya lo desarrollaremos con tiempo”, les adelanta a sus pupilos, que lo miran con atención.