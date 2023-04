Jorge Valdivia reflexiona sobre el caso de Leandro Fernández: “Es distinto a lo que cometí en la Selección”

El pasado sábado Leandro Fernández fue el centro de la noticia en Chile y Argentina después de que protagonizara un choque en estado de intoxicación e intentar escapar del lugar.

Al jugador de 32 años se le realizó el alcotest correspondiente en el omento, arrojando un resultado de 1.62 g/l en sangre, por lo que le cursaron un acta de infracción y le incautaron el vehículo.

Cabe señalar que esto se dio en el marco de los días de descanso que le entregó el técnico Mauricio Pellegrino al plantel en el periodo entre el jueves 30 de marzo y el lunes 3 de abril, momento en el que el argentino aprovechó para ir a La Plata.

Y en este último punto se detuvo Jorge Valdivia para referirse a esta situación. “Hay que destacar que el jugador estaba en su tiempo libre, tenía permiso por parte de Mauricio Pellegrino, por lo que más que una mancha a la institución se la pone a él mismo. Es distinto a lo que cometí yo en la Selección Chilena”, señaló el ex Colo Colo en Radio ADN.

El Mago añadió que “Leandro Fernández no lo hizo en una concentración ni con el buzo de la U ni menos después o antes de un partido”.

Por último indicó que “hay que separar las aguas. Es condenable y es grave, pero también hay que ver que el futbolista estaba en su rato libre”, concluyó Jorge Valdivia.

Cabe señalar que Universidad de Chile manifestó tras darse a conocer el hecho que “Nuestro Club continuará recabando la mayor cantidad de antecedentes”.

A eso complementaron que “respecto a posibles medidas internas, estas serán adoptadas una vez que contemos con toda la información adecuada, incluida la versión del propio jugador”.

Asumiendo el error

Este lunes, además, el propio jugador tomó la palabra para referirse a su incidente que por fortuna no trajo consecuencias físicas para él ni a otras personas.

“Agradezco que no haya pasado a mayores, que la otra familia que iba involucrada en el accidente no sufrió lesiones”, sostuvo. También se mostró receptivo a los eventuales castigos que la U le pudiera entregar. “Y también estoy al tanto de la sanción que puedo recibir acá en el club. Estoy a disposición de lo que decidan”, agregó.

“Hoy me paré frente a mis compañeros y les pedí disculpas, tanto a él como a la gente del club. Esta situación que me sucedió daña la imagen del club. Es una imagen que no queremos dar”, aseguró.

Por último, expresó que “asumo toda mi responsabilidad. Quería pedirle mil disculpas a toda la gente y a todos los hinchas de la U”, cerró Leandro Fernández.

Los históricos de la U piden sanciones

Algunos exjugadores de Universidad de Chile, tras conocer el hecho, expresaron la necesidad de que los azules castiguen de forma interna al delantero.

“Lo que pasó no es cómodo para el jugador, tampoco para el club ni menos para sus seguidores. Y si bien no soy quién para juzgarlo, obviamente cometió un error, Fernández debe tener una sanción interna”, aseguró Juan González.

Por otro lado, Cristián Castañeda pide que la sanción sea “no convocarlo durante un partido y después que vaya a la banca. O que la medida que se aplique sea visible y que se sepan los motivos. Y no jugar es una buena alternativa, porque lo que más le duele a un jugador es no estar entre los 11 y saber que esto te perjudica en tu carrera. Además, esto será lo que más repercusión tendrá en la interna y en lo externo, porque todo el mundo lo verá y sabrá porqué es”.