“Protagonizó un escándalo”: en Argentina le dan con todo Leandro Fernández tras chocar en estado de intoxicación

En Argentina no se olvidan de Leandro Fernández. El delantero de Universidad de Chile, durante la temporada pasada, defendió a Independiente de Avellaneda. Es por esto, que el choque que protagonizó en estado de intoxicación en los días libres que le otorgó Mauricio Pellegrino no pasó inadvertido en el país transandino.

Cabe recordar, que Fernández fue detenido luego de chocar su vehículo en estado de intoxicación e intentar escapar. El atacante del cuadro universitario manejaba su camioneta cuando provocó un accidente en la Ruta Provincial 2, a la altura de la Rotonda de Alpargatas. Conforme a lo señalado, posterior al hecho, el jugador intentó huir del lugar, pero fue detenido por un policía de la zona.

Al jugador de 32 años se le realizó el alcotest correspondiente, el que arrojó que se encontraba en estado de ebriedad. Fernández presentó 1.62 g/l en sangre, por lo que le cursaron un acta de infracción y le incautaron el vehículo. A pesar de esto, la Policía de PBA (Provincia de Buenos Aires) optó por no dejarlo detenido al no haber personas lesionadas. En el otro vehículo se transportaba una mujer con su hijo bebé, pero por suerte no hubo ningún herido. Esto último resultó clave para el artillero de Universidad de Chile, ya que fue el motivo por el cual la policía no se lo llevó a la comisaria. De haber complicaciones físicas, la historia pudo ser distinta. Pero todos los involucrados salieron ilesos.

El diario Olé realizó una noticia en la que destaca el accidente dejando registro de varias fotografías. “Leandro Fernández chocó en la ruta, intentó fugarse y fue demorado tras dar positivo de alcoholemia”, dice el medio transandino. “Leandro Fernández chocó en la ruta, intentó fugarse y fue demorado tras dar positivo de alcoholemia”, agregó. “Ahí, Fernández marcó 1,62 de alcohol en sangre, con lo cual claramente estaba más que excedido, ya que el límite en Capital y Provincia de Buenos Aires es cero. Se le efectuó el acta de infracción pero no hubo detención porque no existieron lesiones en ninguno de los involucrados en el accidente”, agrega.

El medio TYC Sports, en tanto, es más duro con el atacante. “El exjugador de Independiente, que ahora está en U de Chile, protagonizó un escándalo”, dice. Además, da detalles de una ley que hoy complica aún más al delantero de la U. “Posteriormente, se realizó el control de alcoholemia y el mismo determinó que contaba con un nivel de 1,62 g/l en sangre positivo punitivo, cuando desde febrero de este año fue promulgada la ley de “Alcohol Cero” en la provincia de Buenos Aires. Se le efectuó un acta de infracción que contará con la injerencia del Juzgado Provincial de Faltas 01 de La Plata y la incautación de su vehículo”, cierra.

Universidad de Chile volverá este lunes a las prácticas. En la sesión matutina, que comienza a las 10 horas, Fernández deberá dar explicaciones y aceptar el castigo que determine el cuadro estudiantil.